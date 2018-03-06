Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Прокуратура підозрює службових осіб управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Ландшафт» у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції школи №6 за 15,92 млн грн. Про це написала Ольга Фоменко у «БюроUA».

У листопаді минулого року управління замовило «Ландшафту» реконструкцію існуючих майстерень під харчоблок середньої загальноосвітньої школи №6 по вул. Робочій, 64 у Дніпрі.

В подальшому чиновники перерахували підряднику 8,64 млн грн. трьома платежами, але, за даними слідства, обсяг фактично виконаних робіт не відповідає підписаним актам виконаних робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат. Прокуратура встановила, що посадові особи ТОВ «Ландшафт» використовують бетонні плити перекриття колишнього використання, що не відповідає умовам договору та тендерній документації. Таким чином, підрядник завищує вартість будівництва, в результаті чого привласнюються бюджетні кошти.

Слідство вважає, що начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради за попередньою змовою з директором ТОВ «Ландшафт» вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт.

Прокуратура звернулася до Красногвардійського районного суду з клопотанням надати їм тимчасовий доступ до документів департаменту гуманітарної політики Дніпровського міськради. Суд клопотання задовольнив.

Засновником ТОВ «Ландшафт» є Ігор Макаров, керівник Владислав Павловський. У 2016 році Макаров керував ТОВ «Абба Груп», яка зареєстрована за тією ж адресою, що і «Ландшафт». Зараз керівником ТОВ «Абба Груп» виступає Віталій Банщиків, а засновник Андрій Бондаренко.

«Абба груп» виконувала ремонти в квартирах ветеранів за бюджетні кошти. За даними видання, частина робіт, вказаних в актах виконаних робіт, не була зроблена, а ціна на деякі матеріали були завищені в два і більше разів.

Від «Наших грошей»:

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради очолює Світлана Баляй.

За даними системи «Прозорро», з 2017 року ТОВ «Ландшафт» виграло тендерів на загальну суму 22,09 млн грн.

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