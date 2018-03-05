За півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чверть

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Лідер-Агро КР» брухту на 1,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у Жовті Води на умовах DDP поставлять 191 т марганцевистого брухту 322 ДСТУ 4121-2002 по 10 275 грн. за тонну. Передбачена оплата протягом двох місяців після поставки і прив’язка за формулою до курсу валюти.

У серпні 2017 року «СхідГЗК» замовив його цій фірмі з оплатою протягом півроку після поставки на чверть дешевше – по 8 216 грн./т. Того ж місяця філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» продала на аукціоні трохи такого брухту по 6 375 грн./т, що на 29% дешевше від тодішньої ціни «СхідГЗК».

У квітні 2017 року «Лідер-Агро КР» продав його «СхідГЗК» по 7 480 грн./т, тобто на третину дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Ще раніше, у серпні 2016 року «СхідГЗК» купував такий брухт у ТОВ «Жовтоводський втормет» на 82% дешевше – по 5 650 грн./т.

Конкурентами були «Жовтоводський втормет» і ТОВ «Епіцентр-ВМ», причому ніхто не знижував ціну на торгах. Ціна угоди на 0,07% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Криворізькою «Лідер-Агро КР» зі статутним капіталом 1 100 грн. володіє та керує запорожець Михайло Коваленко (торік продавав автомобіль Infiniti FX 35). До 2012 року засновником «Лідер-Агро КР» був криворожець Андрій Омельченко.

У 2016 році фірма використовувала адресу електронної пошти «zapogneupor@i.ua», яка була схожа на назву ПрАТ «Запоріжвогнетрив» із групи «Метінвест» Ріната Ахметова.

Усього з грудня 2014 року переможець отримав підрядів на 31,19 млн грн.

«Жовтоводський втормет» із Дніпра належить Ігорю Демченку та Олегу Мойсейовичу Перцеву, голові наглядової ради ПрАТ «Гарант Метиз Інвест». За даними «Smida», раніше правління «Гарант Метиз Інвесту» очолював Юрiй Олегович Перцев, який пізніше був заступником нині відстороненого директора ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслана Журила з комерційних питань. До призначення в «ОГХК» Журило працював заступником директора «СхідГЗК» Сергія Дробота. Також «Smida» повідомляє, що четверо топ-менеджерів «Гарант Метиз Інвесту» раніше працювали у «Приватбанку».

Запорізькою «Епіцентр-ВМ», яка продає мастила, володіє та керує Віталій Шаповал.

Ціни брухту для «СхідГЗК» з урахуванням додаткових угод із серпня 2016 року

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