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Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони

05 Березня 2018

КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради 28 лютого за результатами тендеру замовило ПП «Авісбуд» ремонт очисних фільтрів питної води за 72,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді 2016 році ТОВ «Будівельна компанія «Верласс» Анатолія Куліненка виграло тендер щодо капітального ремонту фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції Дніпра за 31,65 млн грн., що вдвічі дешевше. Йдеться про вісім фільтрів загальною площею 349 кв. м. Однак згодом закупівлю скасували через скорочення видатків.

За новою угодою «Авісбуд» має відремонтує ці фільтри за скоригованим проектом до кінця 2019 року. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 1,32 млн грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 109 тис грн.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 72,77 млн грн.

Дніпровський «Авісбуд» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Миколі Ганжі з села Манвелівка на Дніпровщині. До січня 2016 року фірма називалась «Укртехстрой Інвест».

Усього із серпня 2016 року переможець отримав підрядів виключно комунальників Дніпровської міськради на 132,30 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

Єдиним конкурентом було ПП «Л.Д. Сервіс» з Дніпра зі статутним капіталом 420 грн., яким володіє Андрій Лубяний. Його дружина Марина Лубяна є провідним спеціалістом Управління соціального захисту населення Новокодацької районної у місті Дніпрі ради. За даними з її декларації, він також працював чи працює у КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» та КП «Теплоенерго» .

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