«Турбоатом» знайшов можливість знизити ціну італійських трубок для конденсаторів «Енергоатому»

ПАТ «Турбоатом» 9 лютого уклав угоду з компанією «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» (Італія) про поставку труб на 314 тис євро, або близько 10,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У травні-червні поставлять 14 тис шт. зварних труб із корозійностійкої аустенітної сталі марки TP316L (EN1.4435) при PRE>=27 одиниць за стандартом ASTM A249/A249M-10а.

Труби розміром 22×0,7×6790 мм коштують 21,39 євро, а розміром 22×1,0x6790 мм – 30,22 євро за штуку.

У вересні 2017 року «Турбоатом» закуповував такі труби інших розмірів по ціні вищій у перерахунку на вагу. При цьому вартість базового матеріалу для виготовлення цих трубок – нікелю – за останні півроку на лондонській біржі лише зросла.

Рік закупівлі Розмір труби, мм Вага, кг Ціна за одну трубку, євро Ціна за кг, євро Ціна нікеля на біржі у Лондоні 2018 лютий 22×1,0x6790 3,52 30,22 8,59 13 445 22×0,7×6790 2,50 21,39 8,57 2017 вересень 23х0,5х14090 3,91 39,18 10,02 11 000 23х1,0х14090 7,64 76,09 9,95

Закупівельні ціни «Турбоатому» у вересні 2017 року були на 10% вищими від закупівлі тих самих трубок у тих самих італійців у вересні 2016 року. При цьому закупівельна ціна трубок 2016 року вже була значно вищою від цін, по яким такі трубки могли придбати інші контрагенти італійських виробників.

Ці труби необхідні для виготовлення «Турбатомом» чергового конденсатора для охолодження води в реакторній зоні АЕС.

Наразі ДП «НАЕК «Енергоатом» планує оголосити відкриті торги щодо конденсатора турбіни К-1000-60/3000 для не вказаної станції очікуваною вартістю 660,51 млн грн.

Раніше «Енергоатом» замовляв «Турбоатому» конденсатори турбіни К-1000-60/1500-2 без проведення відкритих торгів за неконкурентною переговорною процедурою: у вересні 2017 року – для енергоблоку №4 ЗАЕС за 487,89 млн грн., у грудні 2016 року – для енергоблоку №3 ЗАЕС за 448,13 млн грн.

За фактом закупівлі конденсаторів 2016 року правоохоронні органи порушували провадження. У тому числі в провадженні слідчого управління ГУНП в місті Києві перебувало кримінальне провадження №2201700000000005 від 11 січня 2017 року, порушене за фактом зловживання службовим становищем службовими особами «Енергоатому», які діючи зумисно з метою одержання неправомірної вигоди уклали договір з «Турбоатомом» на закупівлю конденсатора для Запорізької АЕС по завищеній ціні. Провадження відкривали по ч.1 ст 364. За інформацією першого зампрокурора Києва П.Кононенко, у подальшому це провадження було приєднано до матеріалів провадження №42016000000002970 з перекваліфікацією на ч.5 ст. 191. У відкритому судовому реєстрі немає жодних згадок про ці провадження.

У жовтні 2017 року стало відомо, що посадові особи ПАТ «Турбатом» не допустили Держаудитслужбу до планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства.

Через це Держаудитслужба не змогла перевірити факти, викладені у зверненні держпідприємства «НДКТІТП ім. Осади» стосовно продажу «Турбоатомом» конденсатора для Запорізької АЕС, а також операцій, пов’язаних із закупівлею «Турбоатомом» зварних труб для конденсаторів АЕС.

Інститут ім. Осади у своєму звернені вказував, що з загальної вартості конденсатора 450 млн грн. значна частина коштів припадає на зварні трубки з нержавіючої сталі, які «Турбоатом» закуповує зварні трубки у італійської фірми «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» по ціні якісніших безшовних труб українського виробництва.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Енергоатом» очолює Юрій Недашковський, близький до екс-нардепа Миколи Мартиненка.

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