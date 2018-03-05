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Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3

05 Березня 2018

60-річна Тетяна Оскірко з Миколаєва у червні 2017 року придбала квартиру у Києві на вулиці Вірменській площею 46,6 кв.м, а у березні 2015 року стала власницею 76-метрової квартири у новому ЖК «Левада» в центрі міста Бориспіль на Київщині. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тетяна Оскірко – матір 31-річної Аліси Оскірко, начальника відділу акредитанції та моніторингу суб’єктів держреєстрації Департаменту держреєстрації та нотаріату у Мін’юсті.

Тетяна Оскірко бізнесу не має, у 2006-2009 роках була ФОПом, консультувала з питань інформатизації.

BMW X3

60-річний батько чиновниці Олексій Оскірко купив у грудні 2016 року квартиру площею 39,5 квадратів у ЖК «Синергія-2» в Ірпені на Київщині. За даними транспортного реєстру, 16 лютого 2018 року Олексій Оскірко також зареєстрував на себе автомобіль BMW X3 2010 року випуску з об’ємом двигуна 2996.

Аліса Оскірко обзавелася квартирою ще раніше, у жовтні 2013 року купивши квартиру площею 65,4 кв.м. у столичному ЖК «Озерні зорі» в районі Березняків.

Заробітна плата Аліси Оскірко згідно декларації за 2016 рік – 177,7 тис. грн. Чиновниця з 2007 по 2010 роки  працювала в ГПУ. У 2010-2011 роках була ФОПом – вела діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 2012 року почала працювати головним спеціалістом відділу організаційної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації. З 2016 року Оскірко – начальник відділу у Мін’юсті.

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Київ Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3

04.03.2018

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03.03.2018

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