Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

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ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 15 лютого за результатами тендеру уклало три угоди про будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи у 2018 році на загальну суму 91,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Електро-Закарпаття» замовили приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електромереж на 41,94 млн грн., ПП «Промелектромонтаж» – на 27,49 млн грн., а ТОВ «Електро-Буд» – на 21,98 млн грн.

За кошторисами, розробка кубометра ґрунту екскаватором із ковшем 0,15 куб. м глибиною до 1,5 м у першої фірми коштує 226 грн., у другої – 156 грн., у третьої – 175 грн. Рік тому ціни від тих же підрядників були вдвічі нижчими: 83 грн., 79 грн. і 72 грн.

Сума угод на 10% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 102,00 млн грн.

Переможці змагались між собою, а на виграному «Промелектромонтажем» тендері – ще й з ТОВ «Волинська електротехнічна компанія» раніше відомого як співробітник Волинського управління СБУ кандидата у Волинську облраду від «Європейської партії України» Вячеслава Скалюка та ТОВ «Теле Енерджи» (до минулого року – «Волинська електромонтажна компанія») Наталії Удот.

«Електро-Закарпаття» належить Михайлу Костаку і Дмитру Славичу. Останній раніше співволодів ТОВ «Електро-Будсервіс» із Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином екс-нардепа Василя Ковача (2012-2014 рр.., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. із партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював «Закарпаттяобленерго», тобто замовника тендеру.

«Промелектромонтаж» зі статутним капіталом 100 грн. записано на Віталія Юрійовича та Маріанну Юріївну Бреньо з Ужгорода. Раніше засновником був їхній земляк Юрій Юрійович Бреньо.

Власником фірми «Електро-Буд» є Юрій Шпак, який також колись входив до складу засновників вищезгаданого «Електро-Будсервіс» разом зі Славичем і Ковачем-молодшим. Раніше разом зі Шпаком частку в «Електро-Будсервіс» мав Василь Андрійович Козак. Людина з таким ПІБ була відома як екс-заступник начальника юридичного відділу «Закарпаттяобленерго» та екс-радник голови Закарпатської ОДА, а з літа 2016 року – як начальник Державної інспекції сільського господарства у Закарпатській області. Місцеві ЗМІ також називають Козака зятем Ковача-старшого.

Нагадаємо, у 2012 році 50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ «Енергетична Україна ТВ», яке тоді належало «лужніковській» групі. У 2015 році екс-генпрокурор Віктор Шокін не зміг довести суду незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили фірмі Ігоря Коломойського через зволікання.

Нині «Енергетична Україна ТВ» належить Юлії Льовочкіній, сестрі лідера партії «Оппозиційний блок» Сергія Льовочкіна. Наглядову раду обленерго очолює Олександр Череднiченко, а раніше цю посаду займав Ігор Тинний, бізнес-партнер родини секретаря РНБОУ Олександра Турчинова.

Крім того, кіпрські офшори «Aktuelo Ventures Limited» і «Fostivola Ventures Limited» мають відповідно 8% і 10% обленерго.

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