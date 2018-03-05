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Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

05 Березня 2018

Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Полісся Моторс Груп» два легкових автомобіля спеціального призначення на загальну суму 1,41 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить лісникам повнопривідний позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. Автомобіль матиме дизельний двигун об’ємом 1,6, передній і задній парктроніки, камеру заднього огляду, систему контролю «сліпих зон», навігаційну систему + мультимедійну систему R-Link2 із сенсорним РК дисплеєм 7″, комбінований салон, круїз-контроль, карту-ключ «Вільні руки», дзеркало заднього виду (день/ніч), двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики дощу і світла.

Держпідприємство придбало Renault Kadjar (з двигуном 1,6) у найдорожчій комплектації. На ринку такі автомобілі продають за акційними цінами 837 тис грн. Renault Kadjar у базовій комплектації коштує 619 тис грн.

Крім того, «Полісся Моторс Груп» також поставить житомирським лісникам повнопривідний позашляховик Renault Duster теж у максимальній комплектації за 552,6 тис грн. Такі автомобілі у автосалонах можна придбати за 549 тис грн. Renault Duster у базовій комплектації коштує 370 тис грн.

На обох аукціонах щодо цих двох автівок єдиним конкурентом «Полісся Моторс Груп» було ТОВ ДП ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Чернігів», засновником якого є кіпрська компанія «Радолін трейдінг лімітед», пов’язана з нардепом Дмитром Святашем. Під час торгів щодо Renault Kadjar його пропозиція була вищою на 200 грн., щодо Renault Duster – на 400 грн. У обох аукціонах фірми не зменшували ціни.

Житомирське ТОВ «Полісся Моторс Груп» записане на Катерину Машковську та Світлану Присяжнюк, керівник Тетяна Степуренко.

Катерина Машковська є дружиною Сергія Машковського, який у 2014-2016 рр. очолював Житомирську облдержадміністрацію. У своїй декларації за 2016 рік він вказував цю фірму дружини. З 2010 по 2013 рр. Машковський сам був власником «Полісся Моторс Груп» і очолював підприємство.

Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. «Полісся Моторс Груп» виграло тендерів на загальну суму 17,07 млн грн.

Катерина Машковська також є співвласницею ТОВ «Альфа моторс груп», ТОВ «Техносервіс орексім», ТОВ «Форвард класік», ТОВ «Форвард транс груп», ТОВ «Полісся авто», ТОВ «Мазар».

Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» очолює Руслан Карчевський.

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