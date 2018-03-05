14,41 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
05 Березня 2018
Локомотиви «Дженерал електрик», паливо армії, дороги Донеччини і Кривого Рогу, житло у Києві, вапно «Сумихімпрому».
З 25 лютого по 4 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,25 тисяч закупівель на загальну суму 14,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 6,13 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
|3800,63
|ТОВ «Джиі Україна»
|Купівля локомотивів GE TE33AC виробництва Дженерал Електрік Компані (General Electric Company, USA) з метою подальшої передачі їх Банком у фінансовий лізинг
|2. Міністерство оборони України
|810,08
|ПП «ОККО Контракт»
|Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0, авіаційний гас
|3. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|388,17
|ТОВ «Славдорстрой»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 686+000- км 702+000
|4. КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
|271,13
|ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1»
|«Завершення робіт з будівництва житлово-офісного комплексу з нежитловими приміщеннями, соціально –побутовими приміщенями та паркінгом на пров. Моторному, 11 у Голосіївському районі м. Києва»
|5. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»
|203,16
|«Smarttrac Technology Ltd»
|витратні матеріали для обладнання
|6. Міністерство оборони України
|194,14
|ТОВ «Торум»
|Авіаційний гас
|7. КУ Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф
|139,44
|КП «Автобаза санітарного транспорту»
|Послуги з перевезень автомобілями швидкої медичної допомоги та спеціалізованим санітарним автотранспортом
|8. Управління благоустрою та житлової політики Кривого Рогу
|118,24
|ТОВ «Весташляхбуд»
|Поточний ремонт вулиць і доріг міста
|9. ДП «Вінницький облавтодор»
|108,44
|ТОВ «Демидівський Граніт»
|Щебенева продукція
|10. ПАТ «Сумихімпром»
|98,44
|ТОВ «НВП Укрднепротрейд»
|Вапно негашене 2-го сорту
Tеги | Хіт-парад
Монопольний кунштюк Яценюка
27 Лютого 2018
Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань
24 Лютого 2018