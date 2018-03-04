Вінницькі дорожники без конкуренції скупились щебенем на 160 мільйонів

ДочП «Вінницький облавтодор» 27 лютого за результатами тендерів уклало дві угоди про постачання щебеневої продукції на загальну суму 159,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч ТОВ «Демидівський граніт» поставить 297 тис т щебеню за 108,44 млн грн., а ТОВ «ПоділляКомунКомплект» – 132 тис т щебеню за 51,09 млн грн.

Перелік із цінами, які відповідають ринку та іншим тендерам, наведено у таблиці нижче.

Доставка на відстань не більше 95 км в обох постачальників коштує 2,36 грн. за тонно-кілометр. Отже, якщо взяти для теоретичного розрахунку максимальну дозволену відстань, то ціни продукції можуть зрости щонайбільше на 224 грн. із кожної тонни.

Переможці отримали підряди без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Засновником «Демидівського граніту» з Вінниччини є ТОВ «Вінкар» кримчанки Нуріє Абдінанової та вірґінського офшора «Fondant Ltd», а директором – Анатолій Перих.

Абдінанова також володіє ТОВ «Прайм Проперті Менеджемент Україна» із Зінаїдою Давидьянць, яке є співзасновником ТОВ «Прайм Лекс» з одеситом Олексієм Христичем.

Перих раніше був помічником екс-нардепа від «БЮТ» Віктора Тарана-Терена.

У 2017 році «Демидівський граніт» виграв єдині два тендери на 5,85 млн грн.

«ПоділляКомунКомплектом» з Вінниччини володіють Наталія Кутова, Алла Рудківська, Зіновія Матвієнко і директор Георгій Пилявець. Цій фірмі належить 42% акцій ПАТ «Вінницяелектромашпостач», тоді як ще 30% має ДАК «Укрресурси» (припиняється).

Загалом із грудня 2015 року «ПоділляКомунКомплект» виграв тендерів на 89,30 млн грн.

Постачальник Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ ТОВ «Демидівський граніт» – 108 442 400 грн. Відсів т 120 000 97,00 ЩПС фр. 0-40 мм т 20 000 160,00 Щебінь фр. 10-20 мм т 30 000 215,00 Щебінь фр. 20-30 мм т 30 000 205,00 Щебінь фр. 5-10 мм т 20 000 235,00 ЩПС фр. 0-50 мм т 50 000 103,00 Щебінь фр. 40-70 мм т 5 000 205,00 ЩПС фр. 0-70 мм т 20 000 160,00 Щебінь фр. 0-300 мм т 2 000 170,00 Транспортні витрати т/км 28 215 000 2,36 ТОВ «ПоділляКомунКомплект» – Відсів т 50 000 97,00 Щебенева суміш фр. 0-40 мм т 20 000 160,00 Щебінь фр.10-20 мм т 20 000 215,00 Щебінь фр. 20-40 мм т 10 000 210,00 Щебінь фр.5-10 мм т 5 000 235,00 Щебінь фр.40-70 мм т 5 000 205,00 Щебінь фр.5-20 мм т 20 000 215,00 Щебінь гранітний кубовидний фр.5-8 мм т 1 000 275,00 Щебінь гранітний кубовидний фр.2-5 мм т 1 000 275,00 Транспортні витрати т/км 12 540 000 2,36

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