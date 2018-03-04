Відділ освіти РДА замовив члену виконкому Городенки харчів для дітей на 8 мільйонів

Приватний підприємець Степан Чижевський за останні чотири роки отримав від відділу освіти Городенківської райдержадміністрації (Івано-Франківська обл.) замовлень щодо надання навчальним закладам району продуктів харчування на загальну суму 8,24 млн грн. Про це повідомляє видання «Курс».

У січні цього року районний відділ освіти у Городенці всупереч Закону «Про публічні закупівлі» без проведення тендерів уклав договори на постачання різних продуктів харчування у школи на 3 млн грн.

За ці кошти підприємці будуть постачати продукти в навчальні заклади району протягом 2018 року. Але що саме і скільки постачатимуть вони – невідомо, оскільки замовник не оприлюднив специфікацію до договору на сайті ProZorro.

Одне з найбільших замовлень на суму 1,69 млн грн. отримав приватний підприємець Чижевський, який є членом виконкому Городенківської міської ради.

У 2015 році Чижевський уклав договорів на постачання продуктів з відділом освіти Городенківської РДА на суму 4,2 млн грн. Тоді єдиним замовником продуктів у ФОП Чижевського за державні кошти був лише відділ освіти Городенківської РДА. У 2017 році Степан Чижевський забезпечив продуктами держустанови на 2,53 млн грн, з яких 2,35 млн грн. – закупівлі відділу освіти Городенківської РДА.

У січні цього ще одне замовлення на постачання продуктів харчування на суму 889 тис грн. отримав підприємець Іван Кулай. Він зареєструвався фізичної-особою підприємцем два роки тому. У 2017 р. почав отримувати замовлення за бюджетні кошти. Щоправда, єдиним його замовником є теж відділ освіти Городенківської РДА.

Від «Наших грошей»:

З 2015 року відділ освіти Городенківської РДА очолює Мирослав Заліщук. До призначення на цю посаду Заліщук був директором Городенківської гімназії ім. Крушельницького. За даними місцевих ЗМІ, очолюючи гімназію, Залішук потрапляв у скандальні історії. Зокрема, про розкрадання коштів для будівництва спортивного майданчика.

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