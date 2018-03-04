У Франківську за 27 мільйонів замовили роботи по школі улюбленцю, який фігурує у кримінальній справі

Управління капітального будівництво (УКБ) виконкому Івано-Франківської міськради 27 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Комерційна група «Інтер-Профіт» розширення школи у селі Хриплин за 26,47 млн грн. Про це написало видання «Побудовано в Франківську».

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Будівельна компанія «Трейдзахідбуд», чия пропозиція була вищою – 27,99 млн грн. Очікувана ціну склала 30,50 млн грн. Причому, під час аукціону жоден із учасників ні на гривню не змінив свою початкову пропозицію.

Подібний тендер проходить в Івано-Франківську вже вдруге. У листопаді минулого року УКБ оголошувало відкриті торги відносно будівництва школи у с. Хриплин з такою ж очікуваною вартістю у розмірі 30,5 млн грн.

Тоді переможцем тендеру теж стало ТОВ «КГ «Інтер-Профіт» з найменшою пропозицією 23,99 млн грн. У нього було два конкуренти – ТОВ «Шобелі Україна» та ТОВ «Карпатська будівельна компанія». Їх пропозиції були вищими – 27,80 млн грн. та 26,47 млн грн. відповідно.

20 грудня минулого року Управління капітального будівництва уклало договір із переможцем торгів. Та згодом договір був розірваний за згодою сторін.

Після цього УКБ оголосило про проведення нових торгів. Причому, різниця полягала лише у зміні їх назви. Якщо попереднього разу йшлося про будівництво школи, то у повторному аукціоні значилося розширення школи у селі Хриплин. При чому, пропозиція того ж переможця при повторному аукціоні відрізняється від попередньої збільшенням кошторису витрат з 23,99 млн грн. до 26,47 млн грн. Тобто сума збільшилася на 2,5 млн грн. Хоча сам перелік робіт залишився незмінним.

ТОВ «Комерційна група «Інтер-Профіт» зареєстроване у селі Зашків Львівської області. Засновником фірми є Ярослав Івашків, з травня 2016 року керівником є Михайло Думич.

За останній рік фірма виграла 11 тендерів на загальну суму 5,48 млн грн. У третині випадків замовником було Управління капітального будівництва виконкому.

«Комерційна група «Інтер-Профіт» фігурувала у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати 1,53 млн грн. податків службовцями ПП «Галкомбуд», яке, за даними слідства, останні два роки не проводило жодних фінансово-господарських операцій. При цьому включило до податкових декларацій відомості про придбанню товарів у кількох підприємців та «КГ «Інтер-Профіт».

У кінці 2017 року працівники податкової міліції провели обшук в офісах «Галкомбуду», де вилучили багато документів, у тому числі печатку та численні папки із фінансовими документами «КГ «Інтер-Профіт». Ухвалою Івано-Франківського міського на усе вилучене майно було накладено арешт.

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