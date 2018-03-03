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Топ-5 постачальників зерна «Укрспирту» в другому півріччі 2017 року

03 Березня 2018

У другому півріччі 2017 року ДП «Укрспирт» уклало угод про закупівлю зерна на 1,07 млрд грн. Більше половини цієї суми, або 64% припало на п’ять постачальників.

Як і в першій половині 2017 року та раніше, найбільше замовлень отримало ТОВ «Агро Фонд» – на 501,58 млн грн.

Фірма була зареєстрована в березні 2014 року в с. Звиняче Горохівського р-ну Волинської обл. Зараз її статутний капітал становить 6,00 млн грн. Засновниками є Василь Лемех та Іван Мигаль зі Львівщини. Їм належить ТОВ «Захід Вторметал», ТОВ «Інвест Агротрейд» і ТОВ «Галич Лан», а також ТОВ «Моноліт Буд Констракт» з Миколою Кочубаєм і ТОВ «Марсель Трейд» з Андрієм Желізняком.

Крім того, 53,38 млн грн. отримає ТОВ «Виробниче підприємство Фрейя».

Цією столичною фірмою зі статутним капіталом 375 грн. володіє та керує Юлія Рудніцька з Житомирщини. У березні 2016 року засновником був Євгеній Романенко, а до нього – Михайло і Наталія Семенюки. Ще раніше партнерами Семенюків там були Валентина Іванюченко і Людмила Возракова.

ПП «Агропромислове підприємство «Агро-Дружба» Михайла Когута з Тернопільщини на чолі з Володимиром Куликом поставить сировини на 46,65 млн грн.

Нагадаємо, воно фігурувало у переліку контрагентів з ознаками фіктивності у звіті Держфінінспеції за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності «Укрспирту» за період із січня 2012 року по березень 2015 року. В ході цієї перевірки ДФІ виявила численні зловживання у спиртовій галузі, через які безпідставно витрачено кошти держпідприємств на суму понад 2,3 млрд грн.

Ще 46,65 млн грн. дісталися ТОВ «Грейт Велес»  Данила Подашевського та Ольги Дробахи зі статутним капіталом 1 тис грн.

За даними «YouControl», раніше партнером Подашевського в компанії був Андрій Солод, а до того нею одноосібно володів Михайло Авраменко.

Подашевський також володіє ТОВ «Бізнес Агро Плюс» одноосібно та ТОВ «Ес Агро» разом з Оксаною Сен. Останній належать ТОВ «Агробіз» і ТОВ «Сєн», які раніше теж потрапляли у рейтинги найбільших постачальників зерна для «Укрспирту».

ПП «Вєлма» Віктора Мартинюка зі статутним капіталом 100 грн. отримало замовлень ще на 41,49 млн грн.

Із вересня 2017 року обов’язки директора «Укрспирту» виконує Юрій Лучечко. Раніше він очолював Сторонибабський МДП, був радником в. о. директора «Укрспирту», а також помічником нардепів Миколи Катеринчука («Наша Україна», 6 скликання) і Миколи Кадикало («Народний фронт», 8 скликання).

 

Постачальник Товар Загальна вартість угод, млн грн.
ТОВ «Агро Фонд» кукурудза, кукурудза пшениця 501 582 500
ТОВ «ВП Фрейя» кукурудза, пшениця 53 375 500
ПП «АП «Агро-Дружба» кукурудза 46 650 000
ТОВ «Грейт Велес» кукурудза 41 730 000
ПП «Вєлма» кукурудза 41 492 500
Усього:   684 830 500

 

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