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«Сумихімпром» відписав ще 98 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»

03 Березня 2018

ПАТ «Сумихімпром» 27 лютого уклало угоду з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» про закупівлю вапна на 98,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада залізницею на умовах CPT поставлять 28 тис т негашеного вапна II ґатунку із не менше 80% активних СаО+MgO по 3 516 грн. за тонну.

Раніше у лютому ця ж компанія продала «Сумихімпрому» таке вапно на піввідсотка дорожче – по 3 540 грн./т.

У січні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» замовило іншій фірмі будівельне вапно II ґатунку з 80-89% активних СаО+MgО у півтора рази дешевше – по 2 220 грн. При цьому тодішні умови доставки DDP вигідніші для покупця.

Сам «Сумихімпром» у квітні 2017 року купував у ТОВ «Титан України» негашене вапно II ґатунку по 3 345 грн./т, тобто на 5% дешевше від нинішньої договірної ціни.

Дніпровська «Компанія Укрднепротрейд» зі статутним капіталом 5 тис грн. належить Тімуру Бердиєву і Сергію Якубичу, які також володіють ТОВ «НВП Укрднепротрейд» і ТОВ «Компанія Укрспецфлюси».

Бердиєв донедавна володів ТОВ «ТД «Укрднепротрейд» (припиняється), яке раніше належало Олександру Кисельову і Дмитру Чурілову – власникам ТОВ «Укрспецизвесть» (припиняється). Крім того, Кисельов є засновником ТОВ «Укрлайм» та керує ТОВ «Губинихский известковий завод» компанії «Ферріте Інвестментс Лтд» з Тортоли, підписантом якого значиться Чурилов.

Номер телефону «Компанія Укрспецфлюси» +380562361757 співпадає з номером ТОВ «Укрспецизвесть-Переробка» Кисельова і Чурілова.

Державний «Сумихімпром» із часів Януковича контролюється групою Дмитра Фірташа.

НАБУ у вересні 2017 року відкрило і у грудні відразу закрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Сумихімпром» своїм службовим становищем під час закупівлі ільментованого концентрату, поліпропіленових мішків, дерев’яних піддонів та юридичних послуг.

Нещодавно суд не продовжив процесуальні обов’язки екс-нардепу Миколі Мартиненку, який проходить як організатор по справі НАБУ щодо заволодіння $17,28 млн «СхідГЗК».

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