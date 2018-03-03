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Підприємці з одного «кубла» візьмуть від Сєвєродонецької міськради 600 тисяч за м’ясо

03 Березня 2018

Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради 19-23 лютого за результатами відкритих торгів замовило підприємиці Мокроменко Ганні Павлівні м’яса свійської птиці та яловичини на 705,5 тис. грн (без ПДВ, з доставкою). Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Договір діятиме протягом року, м’ясо постачатимуть партіями у період часу з 9 по 12 годину ранку за заявками замовника, при потребі – щоденно.

Замовлено 6 000 кг заморожених тушок курей бройлерів 1 категорії за ціною 54 грн/кг та 3 500 кг яловичини по 109 грн за кілограм.

За першим лотом конкуренцію Ганні Мокроменко склав Олександр Веретянніков, на другий, окрім нього, прийшли ще двоє підприємців – Тамара Колесник та Ігор Фурманенко з дешевшими пропозиціями.

Замовник відхилив пропозицію Фурманенка через невідповідність її умовам тендерної документації (учасник не завантажив форми «Інформація учасника, щодо застосування заходів із захисту довкілля», зразок якої був опублікований замовником). А Колесник сама відмовилась від підписання договору. В результаті, і перший, і другий лоти отримала Мокроменко, при чому, залишаючи незмінними свої первинні цінові пропозиції протягом усіх етапів аукціону.

Ганна Мокроменко разом з Олександром Веретянніковим зареєструвались як підприємці 17 січня 2017 року. Обоє із Сєвєродонецька.

У складі своїх конкурсних пропозицій Мокроменко та Веретянніков подали копії договорів щодо оренди одного і того ж транспортного засобу у ФОП Олени Єрьоміної (державний номер ВВ0278СН), а також складських приміщень ТОВ «Укрпродпостач». Приміщення мають одну площу, 95 кв м, знаходяться на вулиці Б. Ліщини, 1В у Сєвєродонецьку (колишня вулиця Заводська).

Також зауважимо, що Веретянніков використовував контактний номер (050)648-58-25. Цей мобільний прописували як зв’язковий когорта інших підприємців. Мокроменко підписувала договори, контактуючи із замовниками за мобільним номером 0660353042, який Веретянніков вказав контактним реєструючись підприємцем.

З моменту реєстрації як ФОП Мокроменко підписала з бюджетниками договорів на 2,98 млн грн, а Веретянніков – на 2,35 млн грн.

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