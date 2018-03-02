Зносячи півмільярдний тендер на очисні споруди у Києві, АМКУ виявив змову шляховиків з Одеси

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Адміністративна колегія АМКУ 27 лютого за результатами розгляду скарги ПрАТ «Будівельна Асоціація Інтербудмонтаж» постановила відмінити процедуру закупівлі робіт «Київбудреконструкції» щодо реконструкції мулових дамб очікуваною вартістю 535 млн грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

У рішенні регулятора зафіксований факт подання «Київшляхбудом» гарантійного листа на підтвердження відповідності одному із кваліфікаційних критеріїв від імені компанії «Автомагістраль-Південь». Це, як відмітила Загребельська, може стати підставою для перевірки АМКУ наявності ознак змови між зазначеними учасниками.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» оголосила про закупівлю робіт з реконструкції мулових дамб полів №1 та №2 Бортницької станції аерації очікуваною вартістю 535 млн грн.

Конкурсні пропозиції на тендер подали шість компаній, чотири з яких були відхилені замовником (ПрАТ «Будівельна Асоціація Інтербудмонтаж», ТОВ «Хозхімсервіс», ТОВ «Ягуар», ТОВ «Налсур»), і дві – допущені до аукціону (ТОВ «Автомагістраль-південь» та ПП «Київшляхбуд»).

Причиною відхилення послугували невідповідності конкурсних пропозицій фірм умовам тендерної документації в частині кваліфікаційних критеріїв та технічних вимог.

Одна з викинутих компаній, «Інтербудмонтаж», поскаржилась колегії АМКУ на рішення «Київбудреконструкції» щодо відхилення своєї пропозиції та про допущення пропозицій двох інших фірм.

Розглянувши скаргу «Інтербудмонтажу», регулятор вирішив, що пропозиція скаржника була відхилена правомірно, а в частині скарги щодо допущення двох інших фірм – підтримав скаржника частково, дійшовши до висновку, що пропозиція «Київшляхбуду» мала бути відхилена.

Таким чином, до аукціону залишився допущеним лише один учасник, що є підставою для відміни процедури.

Нагадаємо, ПП «Київшляхбуд» зареєстроване на компанію з Британських Віргінських Островів «Соєр і Брантон ЛТД.» і входить до групи бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова (більше про офшори, зареєстровані на близьке оточення Труханова тут).

Згідно з даними ЄДР, бенефіціарними власниками «Київшляхбуду» є згаданий Олександр Жуков, депутат Одеської міськради Юрій Шумахер від партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова, Олександр Рацкевич і Євген Коновалов.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

Фірми неодноразово складали одне одному конкуренцію на публічних закупівлях і тільки протягом 2017 року отримали держпідрядів на понад 12 млрд грн, 11 млрд з яких зібрала компанія «Автомагістраль-Південь».

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