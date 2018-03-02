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«Укрпошта» купила автомобілів Сitroen зі столиками та сейфами на 30 мільйонів

02 Березня 2018

ПАТ «Укрпошта» 23 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Ніко авант» 40 легкових автомобілів на загальну суму 31,96 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 20 автомобілів Сitroen Х-TR Trek (колісна формула 4×2) по 714 тис грн. та 20 автівок Сitroen Х-TR 4×4 (повнопривідні) по 883 тис грн. Кожен с 40 автомобілів розрахований на трьох пасажирів (2 в передньому ряді, 1 у другому), він матиме дизельний двигун, кондиціонер, подушку безпеки водія та переднього пасажира.

Усі автомобілі також матимуть додаткове обладнання. Перша зона авто розрахована для водія та кур’єра, а друга – для співробітника поштової служби, чиє місце буде обладнане столиком, сейфом, системою для сортування кореспонденції. Крім того, автомобілі будуть оснащені системою GPS моніторингу та сигналізацією.

На ринку ціни на подібні Сitroen Х-TR (колісна формула 4×2) без додаткового обладнання стартують від 517 тис грн.

Очікувану ціну замовник вказав в доларах США – $1,146 млн. Саме таку суму запропонував єдиний конкурент переможця ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з групи «АІС», яку пов’язують з нардепом Дмитром Святашем (раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження»). «Ніко авант» запропонував нижчу суму у розмірі $1,141 млн.

Засновниками «Ніко авант» є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» та ТОВ «Ніко Авто Холдінг (Україна)», бенефіціаром вказано Івана Ніколайчука з Великобритації.

«Ковін Капітал» зареєстрована на киянина Володимира Гнатишина і Світлана Сосновська.

Гнатишин на початку 2000-років разом з нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком був співзасновником ТОВ «Юридична консалтингова група «Justicia Service». Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Раді Максима Бурбака. Брат Гнатишина – Валентин, на початку 90-х був бізнес-партнером лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

«Ніко Авто Холдінг (Україна)» належить кіпрській «Ніко холдінг енд інвестмент лімітед», бенефіціар то й же, що і у «Ковін Капітал».

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