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Пов’язані фірми розпиляли мільйон на вугіллі для новоайдарської школи

02 Березня 2018

Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» 27 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ПВКП «Нирт» щодо поставки 345 тонн вугілля марки ДГОМ 13-50 за 1,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Продавець постачатиме вугілля за свій рахунок у відповідності до заявок замовника протягом 2018 року. Вартість однієї тонни за договором становить 3620 грн. Сам постачальник, підприємство «Нирт», закуповує вугілля у київського ТОВ «Істель-Групп».

Участь у тендері взяли дві фірми «Нирт» і «Партнер СВ», які завантажили свої конкурсні пропозиції в останній день строку подання пропозицій, 8 лютого.

Зареєстроване в Ізюмі на Харківщині ПВКП «Нирт» зі «статутником» 300 гривень належить Олександрі Алексєєвій (раніше – Лугова) з Алчевська Луганської області. В історії власників числились також Сергій Ноженко, Сергій Зотін та Сергій Бабкін.

На одному із аукціонів компанія прописувала контактним номером мобільний 0966552477, його ж уже на іншому аукціоні вказувало як зв’язковий підприємство «Партнер СВ», яке і було єдиним конкурентом «Нирту» на тендері новоайдарської школи.

Одноосібним власником та керівником рівненського ТОВ «Партнер СВ» є Віталій Сухаревський, прописаний у місті Зимогір’я Луганської області. Компанія зареєстрована у січні 2016 року, статутний фонд складає всього 500 гривень.

Із резюме Віталія Сухаревського відомо, що у 2009-2010 роках він працював директором ТОВ «ТД “Вугілля України”», що спеціалізується на оптовому торгівлі паливом і належить Олександру Алексєєву. За адресою цієї фірми прописане також ТОВ «Схід-Трейд СВ», яке раніше було одним із співзасновників ТД «Вугілля України» і належало Сергію Алексєєву, батьку згаданого Алексєєва, а зараз записане на Андрія Кравчука.

Сам Сухаревський, зареєстрований як ФОП у серпні 2016 року, у полі місця проживання зазначив рівненську адресу. З моменту реєстрації отримав замовлень на 1,71 млн грн, переважно від бюджетників Луганської області.

З моменту створення ТОВ «Партнер СВ» отримало держзамовлень на 334 тис. грн, а підприємство «Нирт» у період часу з 2011 року по сьогодні – на 39,32 млн грн.

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