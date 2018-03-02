Оточення директора «Гуцульщини» взяло 60 мільйонів на дніпровські газопроводи «Укртрансгазу»

Філія «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 1 лютого за результатами тендерів замовила ТОВ «ПМК-77» ремонтних робіт на загальну суму 60,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили ремонт магістральних газопроводів Ду1000 Ру55 Криворізького ЛВУМГ із частковою заміною труби і заміною ізоляційного покриття.

За 50,48 млн грн. відремонтують газопровід «Шебелинка-Дніпро-Одеса-2» (Дніпро-Кривий Ріг) на дільницях км 100,08 – км 101,42; км 101,81 – км 102,2; км 102,7 – км 103,7 довжиною 2 741 м. Ще 9,69 млн грн. піде на ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл» (Кривий Ріг-Миколаїв) на дільниці км 42,1 – км 42,6 довжиною 450 м.

За підсумковими відомостями ресурсів, сталева труба 1020х12 з антикорозійним покриттям коштує 17 832 грн./м із ПДВ і доставкою. У перерахунку на вагу за формулою без урахування ваги покриття це складає близько 59 777 грн./т.

У жовтні 2013 року «Укртрансгаз» купив трубу електрозварну прямошовну експандовану 1020х12 зі сталі 13Г1С-У (К55) з антикорозійним покриттям 3 мм по 18 144 грн./т із ПДВ і доставкою, що втричі дешевше. Проте курс долара відтоді теж зріс у три рази.

Система антикорозійна бітумно-полімерна Xunda обійдеться у 158 грн./кг, а праймер P27 до неї – у 128 грн./кг (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У жовтні 2017 року «Укргазпромбуд» купив систему за такою ж ціною.

Крім того, стрічку захисну T-500 у складі в’язко-еластичної системи холодного нанесення Xunda замовили по 667 грн./кв. м, а стрічку антикорозійну в’язко-еластичну VT у складі в’язко-еластичної системи холодного нанесення Xunda – по 2 058 грн./кв. м.

На заробітну плату відведено по 3-4%, а на прибуток – по 0,3-0,5% вартості підряду.

Сума угод на 1,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 61,08 млн грн.

На меншому тендері єдиного конкурента ТОВ «Нафтогазмонтаж» із нижчою на 2% ціною відхилили за нестачу додатку до аналогічного договору з «Черкаситрансгазом».

На більшому тендері пропозиція переможця була найдорожчою. Цього разу відхилили всіх п’ятьох суперників із нижчими на 0,5-11% цінами:

вищезгаданий «Нафтогазмонтаж» – за той самий додаток,

– за той самий додаток, ТОВ «Будівельна компанія Нафтогазбуд» і ТОВ «Газова будівельна компанія» – за прострочені банківські гарантії ,

і – за прострочені банківські гарантії ТОВ «Трубремонт» – за відсутність сертифікатів на ізоляцію і техпаспорти на техніку, в яких власниками були вказані підрозділи орендодавця замість його самого,

– за відсутність сертифікатів на ізоляцію і техпаспорти на техніку, в яких власниками були вказані підрозділи орендодавця замість його самого, ТОВ «БК Енерго-Монтаж» – за прострочену банківську гарантію та відсутність аналогічного досвіду і сертифікатів на ізоляцію.

Власницею «ПМК-77» наразі є 77-річна Катерина Стефурак із с. Соколівка Косівського р-ну Івано-Франківської обл. Її дочка Галина Стефурак – секретар Соколівської сільради.

До 2011 р. співвласником фірми також був прописаний у тому ж селі Василь Пророчук, зараз – депутат Косівської райради від «Батьківщини», а раніше – директор Національного природного парку «Гуцульщина», яким нині керує Юрій Cтефурак. Дружина останнього Ірина Стефурак відома як працівниця парку «Гуцульщина» і Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГ Карпатського регіону НААНУ.

За даними «YouControl», до 2017 року «ПМК-77» використовувала номер телефону +380507529982, що належить ТОВ «Західно-українське інноваційне агентство» того ж Василя Пророчука, який також володіє ТОВ «Гідроенергобуд».

Директором «ПМК-77» є Михайло Гавриляк. У 2015 р. він ішов у Косівську міськраду Івано-Франківської обл. від «Блоку Петра Порошенка», будучи заступником директора парку «Гуцульщина».

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