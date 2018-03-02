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Мерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярда

02 Березня 2018

КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради 23 лютого оголосило два тендери щодо сонячної електростанції загальною очікуваною вартістю 434,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року на території Глибочицької сільради хочуть збудувати наземну сонячну електростанцію потужністю 10,79/9,35 МВт (DC/AC). У перерахунку на її потужність очікувана вартість будівництва складає $1 486 грн. за кВт за курсом на дату оголошення.

Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що ринку відповідає тендерна ціна сонячних електростанцій у $1 тис за кВт.

У грудні 2017 року освітяни Львівської міськради купили для школи дахову сонячну електростанцію з китайськими модулями і французькими інверторами по $1 040 за кВт. А в жовтні 2017 року ДП «Златодар» Держрезерву (м. Золотоноша, Черкаська обл.) замовило дахову сонячну електростанцію з китайськими модулями та інверторами по $1 022 за кВт. Обидві ціни майже в півтора рази нижчі за очікувану ціну житомирців.

З усієї ціни закупівлі «Центр інвестицій» відвів 326,06 млн грн. на обладнання, а 108,05 млн грн. – на проектно-кошторисну документацію, будівельні-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

Тендер щодо обладнання передбачає поставку сонячних панелей Bisol 275 W зі струмом 8,95 А і напругою 30,7 В при Pmax, інверторів ABB 50 ЛВт і суматорів.

За словами Романа Мрозакевича, дуже малоймовірно, що під вказані точні значення струму і напруги при Pmax підійдуть чиїсь сонячні панелі, крім європейського «Bisol».

У тендерній документації щодо обладнання сказано, що частину товару переможець поставить власним коштом:

«Постачальник зобов’язаний поставити замовнику, у разі перемоги в торгах, в рамках договору про закупівлю, частину обладнання, що є предметом цього договору за власний рахунок або за рахунок третіх сторін як безповоротну технічну допомогу. Вартість обладнання, отриманого у формі такої безповоротної технічної допомоги має становити не менше 3 млн євро».

Нагадаємо, рік тому мер Житомира Сергій Сухомлин розповідав про плани побудувати сонячну електростанцію за 9 млн євро: уряд Словенії мав виділити грант на 3 млн євро і дати пільговий кредит на 6 млн євро. Отже, можливо, постачальнику відшкодують надану безповоротну технічну допомогу вартістю 3 млн євро коштом словенського гранту.

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