Мерія Черкас в обхід тендеру замовила харчі для дитсадків скандальній фірмі за 5 мільйонів

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02 Березня 2018

Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за безтендреною процедурою  уклав з ТОВ «Каштан плюс» угоди на послуги з постачання продуктів харчування до дитячих садків міста на загальну суму 5,5 млн грн.

Про це пише Олександр Безпрозваниий у виданні «Кропива».

Інформація про укладання угод була завантажена до системи «Прозорро» пізно увечері 7 лютого, але самі договори не завантажені. Це не дозволяє встановити, хто від імені департаменту їх підписав. Адже за день до цього – 6 лютого, в міськраді було створено новий виконавчий комітет, до складу якого був обраний тодішній директор департаменту освіти Ігор Волошин. Після того департаментом керувала Марина Бакланова, а з середини лютого – депутат міськради Максим Шадловський.

Всього з «Каштан плюс» було укладено 27 угод, вартість кожної з яких трохи нижча 200 тис грн. Це дозволило департаменту уникнути проведення тендерів.

Минулого року постачанням харчування в дитячі садочки Черкас займалося саме «Каштан плюс», з яким у травні минулого року було підписано договір загальною вартістю в 42 млн. грн. Тоді єдиним конкурентом якого допустили до участі в торгах було ТОВ «Хлібний дім-Україна», яке пов’язане з головою бюджетної комісії Черкаської міськради, депутатом Юрієм Тренкіним.

На початку року департамент та «Каштан плюс» уклали угоду про перенесення фінансування 22,34 млн грн на 2018 рік, які не були використані в рамках угоди. Але держказначейство не визнало додаткову угоду і взагалі з минулого  жовтня припинило реєстрацію угод за тендерами, які провів Єдиний тендерний комітет. Казначейство вимагало від замовників тепер провести самим необхідні закупівлі, але департамент освіти не оголосив новий тендер.

В 2016 році «Каштан плюс» також виграла тендер на постачання харчів в дитсадки та школи Черкас на суму 206 млн грн. Ряд продуктів в пропозиції фірми коштували значно нижче ринкових цін. Тоді для перемоги в тендері була використана маніпуляція з цінами на різні групи товарів. Створена для перевірки фірми тимчасова депутатська комісія встановила завищення вартості на окремі товари за тендером 2014-2016 років, несвоєчасні поставки та поставки недоброякісної продукції. В підсумку тендер було скасовано, а поліція відкрила кримінальне провадження, в рамках якого була проведена перевірка господарської діяльності «Каштан-плюс».

Від «Наших грошей»

Засновниками ТОВ «Каштан-плюс» вказані Валентина Гладун, Дмитро Олексенко та Галина Олексенко. Остання також є керівником фірми.

В справі № 42016251010000071 від 19.09.2016 року поліція підозрювала посадовців «Каштан-плюс» у заниженні цін на ряд продуктів (повидло, соки) за рахунок їх низької якості з використанням начинки та ароматизаторів, які не дозволяються для вживання дітям у ДНЗ. Також були занижені ціни на філе палтуса, сайди та хека.

За даними судового реєстру, з осені 2016 року слідчі поліції не зверталися з клопотаннями в рамках розслідування цієї справи.

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