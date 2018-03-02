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Кабмін дав 11 мільйонів на оснащення зали засідань комітетів системою трансляції

02 Березня 2018

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 22 грудня за результатами тендеру замовив ПрАТ «Литер» програмно-апаратний комплекс інформаційного забезпечення засідань урядових комітетів за 10,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про технічне переоснащення будинку уряду по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі Києва до кінця 2017 р. з повною передоплатою. Більшість коштів піде на обладнання і софт, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Багатофункціональна чотириканальна система для трансляції та запису Epiphan Pearl коштує 297 тис грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ). Зараз вона продається на українському ринку дещо дорожче – за 321 тис грн.

Також для робочих місць придбали 34 професійні моторизовані дисплеї Arthur Holm AH15DX2HDGA 15″ по 90 тис грн./шт. і 34 сенсорні накладки для них по 20 тис грн./шт.

У Росії такі дисплеї продають по 359 тис руб., або 171 тис грн., а сенсорні екрани для них – по 77 тис руб., або 37 тис грн., що майже вдвічі дорожче від цін на українському тендері.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,94 млн грн.

Власниками фірми «Литер» є Валерій Кірмасов і Юрій Бойко (не плутати з нардепом).

Усього з 2008 р. вона отримала підрядів на 266,36 млн грн. Зокрема у 2015 р. їй дали 7,20 млн грн. на конгрес-систему зали засідань погоджувальної ради Верховної Ради, а потім через можливу зміну зали дозамовили техніки ще на 4,20 млн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Амріта Комплексні рішення», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Засновником фірми є Сергій Краковецький, директором – Євген Рімек, а його заступником – Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. суперник виграв тендерів на 614,32 млн грн. Зокрема у липні 2017 р. йому замовили проектування технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради за 6,91 млн грн.

 

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт.
Багатофункціональна система для трансляції та запису Epiphan Pearl 4-канальна 1 297 413
ПЗ для управління мікрофонами, камерами, голосуванням, реєстрації бази даних, синхронного перекладу 1 178 899
Джерело безперебійного живлення АРС Smart-UPS SRT 10000VA RM 1 157 908
Мультивіконний процесор 6 каналів HD-SDI 3G в HDMI / HD-SDI 3G / CV 1 128 641
HD камера кольорова HD Conference Dome, Indoor 10Х, white 5 102 283
Сервер НРЕ ProLiant DL60 Gen9 4LFF Hot Plug / E5-2609v4 / 2x8GB DDR4 / 4x1TB HP SATA / 2x900W RPS / rail / rck з ОС (Microsoft Win Svr Std 2012 R2 (P73-06174)) 1 96 104
Професійний моторизований дисплей Arthur Holm AH15DX2HDGA 34 90 466
Центральний блок управління 1 90 008
Комутатор Smart Videohub 20×20 матриця SDI 1 65 105
Телевізор 65″ 4 51 434
Аудіоекспандер 1 45 112
Пульт перекладача 1 42 108
Батарея АРС для Smart-UPS SRT 8-10kVA RM 1 34 403
Клавіатура з джойстиком KBD Universal XF 1 31 294
Фрейм-грабер Epiphan SDI2USB 3.0 1 31 179
Мікшер аналоговий GB2 16, 16 моно (GB30 мікр. передпідс., EQ.), 2 стерео, 2 ст. поверн., 4 підгрупи, 6 аукс, 6х2 матриці 1 24 256
Комп’ютер everest® Enterprise 7600/І7-7700/CP10/W25/M719/R400/H120/H120/C172/700w/MP 2 23 946
Ідентифікаційна картка (100 шт.) Bosch 1 21 484
Інтерфейсний модуль ERT 1 21 040
Сенсорна накладка для монітору 15″. Multi-touch screen for AH15DX2HDGA 34 19 581
Ноутбук HP 250 15.6AG/lntel i5-7200U/8/500/HD620/W10P 4 19 471
Підсилювач-розподілювач 1:10 моно аудіо; балансний сигнал, роз’єми XLR,регулювання рівня, режим розподільника стерео 1:5 3 17 251
Комутатор 48 портів Ubiquiti EdgeSwitch 48 LITE 1 16 567
Пристрій придушення акустичного зворотного зв’язку 2 15 783
Настільний комп’ютер HP Intel іЗ-6100U 128Gb 4Gb WiFi kb,m DOS2TP28EA,WINpro 10 35 15 754
Шафа 19″ 45U, 610×865 мм (ШГ), посилена, чорна 1 13 895
Здвоєний інтерфейс делегата 18 13 345
Реєстратор мови AMUR-PCI-A-18/4 1 13 230
Підсилювач потужності Power amplifier, 1x120W 2 11 231
Пульт делегата з селектором каналів 1 10 625
ПЗ Patentem license keys management system 34 10 539
Комутатор 24 порти EdgeSwitch 24 LITE 1 9 047
Панель селектора каналу, що вбудовується 34 7 871
Програмний модуль Open Interface (Відкритий інтерфейс) 1 7 783
Гучномовець для стелі 30 Вт. 100 Вт 8 7 705
Пристрій кодування ідентифікаційних карт 1 7 425
Розгалужувач магістрального кабелю 2 6 873
Mini Converter – SDI to HDMI конвертер 12 6 559
Розгалужувач магістрального кабелю 1 6 543
Підсилювач-розподілювач 1:2 сигналів HDMI 1080р/60 2 6 492
Панель для голосувань, що вбудовується, зі зчитувачем чіп-карт 34 6 476
Mini Converter – Audio to SDI конвертер 1 6 429
Mini Converter – HDMI to SDI конвертер 7 6 364
Бездротова приставка Apple TV (v4) 32 GB 1 5 363
Зчитувач Mifare в мініатюрному пластиковому корпусі 34 5 248
Програмний продукт Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1рк DSP DVD(FQS~08909) 2 4 952
Двоканальний компресор /PeakStop лімітер/ гейт 1 4 843
Панель пріоритету, що вбудовується 1 4 433
Монітор LCD DELL 21.5″ 7 4 369
Монітор студійний активний 2 4 318
Настінна аудіопанель 2 3 897
Мікрофон на гнучкій ніжці довгий PLUGGABLE MICROPHONE LONG 36 3 873
Мікрофон на гнучкій ніжці короткий PLUGGABLE MICROPHONE SHORT 1 3 764
Навушники напіввідкритого типу, 18-24000 Гц, 55 Ом, чутливість 101дБ/мВт 200 мВт, в комплекті кабелі 3 м та 5 м, шкіряні та велюрові амбушури 1 3 513
Текстоліт, лист 3 мм (ціна за кв. м) 1 3 049
Навушники перекладача 2 2 843
3-х вентиляторний блок в кришку для шаф MGSE 610 шир., чорний 1 2 142
Блок живлення Power Supp,220VAC 50Hz, 24VAC 50VA Out 5 1 560
Панель управління мікрофоном, що вбудовується 35 1 176
Інтерфейсний модуль 1 1 136
Панель DCN-FMIC для підключення мікрофона, що вбудовується 35 1 028
Прилад доступу на два зчитувача формату Wiegand 17 1 003
Гучномовець з регулятором гучності Cabinet speaker 6W white, volume control 2 899
Комплект бездротовий клавіатура і миша Logitech МК220 WL Ru 3 726
Полиця 19″ 4 точки кріпл., 650мм глиб., перфорована, т.м.2мм, чорна 4 689
Блок 19″ на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U 3 671
Термостат 10А 230V Fandis, -10…80°С, під DIN рейку 1 484
Навушник одинарний 35 465
Рамка дискусійного пульту 1 338
Кабель HDMI-DVI 1м 3 284
Кабельний організатор 1U металевий перфорований, чорний 3 265
Автоматичний вимикач ln=20 А, 2п, С, 6 kA, 2м, Hager 2 238
Кабель монітора-сигнальний, HDMi М/М 5.0 м 2 185
Кабель HDMI-HDMI 0,5м 10 167
Кабель монітора-адаптер, DVI->VGA HD15 М/М 1.0m 34 116
Заглушка 19″, 4U, чорна 1 105
Заглушка 19″, 2U, чорна 2 74
Кабель монітора-сигнальний, HDMi М/М 2.0 м 8 66
Заглушка 19″, 1U, чорна 1 50
Кабель пристроїв, USB2.0 А М/М 1.8m 34 35
Кабельний організатор-кільце 44×60, метал 2мм, чорний глянець 2 30
Ніжка до шаф і стійок, 45 мм довжина, чорна 4 13
Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) 200 8

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