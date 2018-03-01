«Житлоінвестбуд» добудує житло на Багриновій горі за чверть мільярда

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 26 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» завершення будівництва житлово-офісного комплексу в Голосіївському районі Києва за 271,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року по провулку Моторному, 11 добудують три будинки з нежитловими і соціально-побутовими приміщеннями та паркінгом. Кошти розподілені так:

будинок №1 – 77,12 млн грн.

будинок №2 – 52,27 млн грн.

будинок №3 – 99,22 млн грн.

внутрішньо-квартальні мережі – 11,71 млн грн.

газова котельня – 7,17 млн грн.

позамайданчикові мережі – 20,95 млн грн.

трансформаторна підстанція і зовнішні мережі електропостачання КЛ10КВ та КЛ 0,4 КВ – 2,69 млн грн.

Загальна площа квартир складає майже 31 тис кв. м, а нежитлових приміщень – 243 кв. м. Таким чином, завершення будівництво житла з урахуванням усіх супутніх робіт коштує близько 9 тис грн. за «квадрат». Восени 2017 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 тис грн.

Субпідрядник ТОВ «БМУ «ЗЗБК №1» виконає робіт на 55%, а ТОВ «Спецмонтаж ЗЗБК №1» – на 21% ціни договору. В календарних графіках значаться й інші виконавці.

За підсумковою відомістю ресурсів, керамічна і силікатна цегла коштує до 2 170 грн./тис шт., що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Пісок замовили по 98-165 грн./куб. м, асфальтобетон крупнозернистий і дрібнозернистий – по 1 054 грн./т, а щебінь – по 228 грн./куб. м, тобто дешевше ринку.

Портландцемент марки 400 і шлакопортландцемент марки 500 купили так само дешевше інших тендерів – у середньому по 1 500 грн./т.

Віконні блоки та фурнітура з металопластикового профілю обійдуться у 1 663 грн./кв. м.

Газовий котел Buderus Logano GE615-1020 придбали 784 тис грн. На ринку його продавали в зібраному вигляді за 761 тис грн.

Мінвату Rockwool Frontrock E 150мм 1000*600*150 купили по 222 грн./кв. м. В інтернет-магазинах він продається по 719 грн. за упаковку з 1,20 кв. м, тобто по 599 грн./кв. м.

На заробітну плату піде 28,79 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% –7,29 млн грн.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 285,25 млн грн.

Фірма-переможець «БК «ЗЗБК №1» належить Сергію Алексєєву і Василю Іванченку. Останній разом із Нонною Купоревою володіє ТОВ «Фінансова компанія «Столиця», співвласником якого колись був нині покійний Андрій Бєломєсяцев, екс-заступник головного архітектора Києва (1996-2004 рр.). Іваченко і Бєломєсяцев мали низку спільних будівельних компаній у столиці.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Азур Груп», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Воно пов’язане з директором «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеславом Непопом і Михайлом Голицею, екс-очільником Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директором АТ «ХК «Київміськбуд» (детальніше у статі «Мільярди Голиці&Ко»).

Засновниками є кіпрський офшор «Амбер Рутенія Лімітед» і ТОВ «Фундамент Девелопмент», записане на кіпрську «Фундаментум КСГ Лімітед» чеха Мартіна Риволи.

На офшор «Amber Rutenia Limited» заведено 23% акцій ПАТ фірма «Фундамент».

Пакетом у 23% акцій «Фундаменту» володіє Віталій Пузійчук – син Віктора Пузійчука, власника ТОВ «КЖБК», підрядником «Київміськбуду». Ще 45% має Дмитро Алєксєєв.

Раніше 23% належало Валентині Граділь, бухгалтеру Непопа. Вона співволодіє ТОВ «Укржитлоінвест» разом із Віктором Шустером, бізнес-партнером по будівельній компанії «Київбудмонтаж» Миколи Негрича – зятя Голиці. До 2014 року цей пакет належав самому Шустеру.

Стільки ж акцій свого часу мала Анжеліка Ковальова, яка раніше очолювала відділ адміністративно-кадрової роботи «Житлоінвестбуду».

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