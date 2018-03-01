НОВИНИ

01.03.2018

«Тролі» Грановського знову намагаються знести «валютну формулу» дизельних торгів залізниці на 1,8 мільярда

Рекламні ролики ГПУ через знайомих Сарган завантажували піарщики Луценка з БПП

АМКУ добивається стягнення штрафу з залізничної «прокладки» Сашка Януковича

Дорожники зі схожими довідками і криміналом в анамнезі розпиляли 48 мільйонів на дорогу Одещини

Університет Богомольця відмінив тендер на тести «Крок» за 1,4 мільйона, на який не прийшов Центр тестування

Суд скасував рішення сесії, на якій депутат проголосував за надання батькові землі під Ніжином

За рік відпочинок дітей в «Артеку» і «Молодій гвардії» за 201 мільйон подорожчав на 13%

Ректор університету не задекларував пентхауз в центрі Полтави

В Полтаві за 10 мільйонів дітей годуватиме ФОП, який «викинув» литовців з допомогою лазівки в «Прозорро»

«Житлоінвестбуд» добудує житло на Багриновій горі за чверть мільярда

28.02.2018

Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій

Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Житлоінвестбуд» добудує житло на Багриновій горі за чверть мільярда

01 Березня 2018

Проект будинку по пров. Моторний, 11

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 26 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» завершення будівництва житлово-офісного комплексу в Голосіївському районі Києва за 271,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року по провулку Моторному, 11 добудують три будинки з нежитловими і соціально-побутовими приміщеннями та паркінгом. Кошти розподілені так:

  • будинок №1 – 77,12 млн грн.
  • будинок №2 – 52,27 млн грн.
  • будинок №3 – 99,22 млн грн.
  • внутрішньо-квартальні мережі – 11,71 млн грн.
  • газова котельня – 7,17 млн грн.
  • позамайданчикові мережі – 20,95 млн грн.
  • трансформаторна підстанція і зовнішні мережі електропостачання КЛ10КВ та КЛ 0,4 КВ – 2,69 млн грн.

Загальна площа квартир складає майже 31 тис кв. м, а нежитлових приміщень – 243 кв. м. Таким чином, завершення будівництво житла з урахуванням усіх супутніх робіт коштує близько 9 тис грн. за «квадрат». Восени 2017 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 тис грн.

Субпідрядник ТОВ «БМУ «ЗЗБК №1» виконає робіт на 55%, а ТОВ «Спецмонтаж ЗЗБК №1» – на 21% ціни договору. В календарних графіках значаться й інші виконавці.

За підсумковою відомістю ресурсів, керамічна і силікатна цегла коштує до 2 170 грн./тис шт., що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Пісок замовили по 98-165 грн./куб. м, асфальтобетон крупнозернистий і дрібнозернистий – по 1 054 грн./т, а щебінь – по 228 грн./куб. м, тобто дешевше ринку.

Портландцемент марки 400 і шлакопортландцемент марки 500 купили так само дешевше інших тендерів – у середньому по 1 500 грн./т.

Віконні блоки та фурнітура з металопластикового профілю обійдуться у 1 663 грн./кв. м.

Газовий котел Buderus Logano GE615-1020 придбали 784 тис грн. На ринку його продавали в зібраному вигляді за 761 тис грн.

Мінвату Rockwool Frontrock E 150мм 1000*600*150 купили по 222 грн./кв. м. В інтернет-магазинах він продається по 719 грн. за упаковку з 1,20 кв. м, тобто по 599 грн./кв. м.

На заробітну плату піде 28,79 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% –7,29 млн грн.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 285,25 млн грн.

Фірма-переможець «БК «ЗЗБК №1» належить Сергію Алексєєву і Василю Іванченку. Останній разом із Нонною Купоревою володіє ТОВ «Фінансова компанія «Столиця», співвласником якого колись був нині покійний Андрій Бєломєсяцев, екс-заступник головного архітектора Києва (1996-2004 рр.). Іваченко і Бєломєсяцев мали низку спільних будівельних компаній у столиці.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Азур Груп», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Воно пов’язане з директором «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеславом Непопом і Михайлом Голицею, екс-очільником Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директором АТ «ХК «Київміськбуд» (детальніше у статі «Мільярди Голиці&Ко»).

Засновниками є кіпрський офшор «Амбер Рутенія Лімітед» і ТОВ «Фундамент Девелопмент», записане на кіпрську «Фундаментум КСГ Лімітед» чеха Мартіна Риволи.

На офшор «Amber Rutenia Limited» заведено 23% акцій ПАТ фірма «Фундамент».

Пакетом у 23% акцій «Фундаменту» володіє Віталій Пузійчук – син Віктора Пузійчука, власника ТОВ «КЖБК», підрядником «Київміськбуду». Ще 45% має Дмитро Алєксєєв.

Раніше 23% належало Валентині Граділь, бухгалтеру Непопа. Вона співволодіє ТОВ «Укржитлоінвест» разом із Віктором Шустером, бізнес-партнером по будівельній компанії «Київбудмонтаж» Миколи Негрича – зятя Голиці. До 2014 року цей пакет належав самому Шустеру.

Стільки ж акцій свого часу мала Анжеліка Ковальова, яка раніше очолювала відділ адміністративно-кадрової роботи «Житлоінвестбуду».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Монопольний кунштюк Яценюка
27 Лютого 2018

Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань
24 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

01.03.2018

Одеса Дорожники зі схожими довідками і криміналом в анамнезі розпиляли 48 мільйонів на дорогу Одещини

Чернігів Суд скасував рішення сесії, на якій депутат проголосував за надання батькові землі під Ніжином

Полтава Ректор університету не задекларував пентхауз в центрі Полтави

Полтава В Полтаві за 10 мільйонів дітей годуватиме ФОП, який «викинув» литовців з допомогою лазівки в «Прозорро»

Київ «Житлоінвестбуд» добудує житло на Багриновій горі за чверть мільярда

28.02.2018

Донецьк Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

Луганськ У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецьк Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеса Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Київ Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Харків Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

Черкаси Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

27.02.2018

Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

Донецьк «Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Київ Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ