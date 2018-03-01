За рік відпочинок дітей в «Артеку» і «Молодій гвардії» за 201 мільйон подорожчав на 13%

Міністерство соціальної політики України 20 і 23 лютого уклало дві угоди щодо послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у 2018 році на загальну суму 200,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі провели за переговорною процедурою, оскільки за законом «Про державну підтримку та особливості функціонування державних підприємств «Артек» і «Молода гвардія» держава викуповує путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій.

ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» Державного управління справами (Київ, Пуща-Водиця) за 105,86 млн грн. замовили 11 421 путівок по 9 269 грн.

Із них 8 887 безоплатних путівок, 1 180 – 80% вартості за рахунок державного бюджету, 844 – 70% вартості за рахунок державного бюджету, 510 – 50% вартості за рахунок державного бюджету.

Ліжко-день коштує 441 грн., з яких 146 грн. іде на зарплату, а 119 грн. – на харчування.

В 2013 році вартість путівок в «Артек» (Крим) становила 5 317 грн., або 253 грн. за ліжко-день.

ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» Мінсоцполітики (Одеса) за 95,03 млн грн. замовили 11 500 путівок по 8 264 грн.

Із них 7 600 безоплатних путівок, 1 063 – 80% вартості за рахунок державного бюджету, 1 155 – 70% вартості за рахунок державного бюджету, 1 682 – 50% вартості за рахунок державного бюджету.

Ліжко-день коштує 394 грн., з яких 141 грн. іде на зарплату, а 106 грн. – на харчування.

В 2013 році путівки коштували 4 460 грн., або 212 грн. за ліжко-день. В 2017 році путівки коштували відповідно 8 190 грн. і 7 266 грн., що на 13% дешевше. За калькуляціями, здорожчання відбулось переважно за рахунок збільшення зарплат.

В обох випадках у вартість 21-денного відпочинку включено:

Проїзд від пункту прибуття дітей в Київ/Одесу та у зворотному напрямку. Проживання у стаціонарних корпусах та комунальне забезпечення проживання. П’ятиразове харчування. Медичне обслуговування. Транспортне обслуговування. Витрати на придбання канцелярських товарів. Користування бібліотекою. «Артек»: оглядова екскурсія по Києву, тематична екскурсія; «Молода гвардія»: оглядова екскурсія по Одесі, перегляд вистави в одному з театрів міста та циркової вистави в Одеському цирку. Заняття в гуртках та хобі-центрах. Заняття в школі. Організація спортивних змагань. Участь у загально-таборових заходах та святах. Участь у різноманітних конкурсах та одержання призів. Зустрічі з видатними діячами науки, культури та мистецтва (за тематикою зміни).