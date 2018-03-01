В Полтаві за 10 мільйонів дітей годуватиме ФОП, який «викинув» литовців з допомогою лазівки в «Прозорро»

Відділ освіти Полтавської РДА 23 лютого за результатами тендеру замовив ФОП Наталія Мазаратій послуги з організації гарячого харчування школярів за 11,06 млн грн., а згідно з додатковою угодою суму зменшено до 10,08 млн грн. Про це написала Дарина Синицька у виданні «Полтавщина».

5 лютого участь в аукціоні з очікуваною ціною 11,06 млн грн. взяли підприємець Мазаратій та ТОВ «Марі фудс», яке запропонувало харчувати школярів району упродовж року за 9,19 млн грн.

12 лютого відділ освіти відхилив дешевшу пропозицію «Марі фудс», яке було зареєстроване у жовтні 2017 р., тобто за місяць до тендеру, на Марину Тютюнник. Підставою стало те, що фірма вчасно не опублікувала необхідні для переможця документи — докази того, що вона та його службовці не судимі за корупцію, не перебувають за це під слідством і не визнані банкрутами.

В аукціоні також хотіли взяти участь ТОВ «Понтем.уа» та ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» («РКК»). Але до торгів їх не допустили через скаргу Наталії Мазаратій до Антимонопольного комітету щодо порушень. Колегія АМКУ підтвердила, що невідповідності, які відшукала підприємниця, мали місце. АМКУ зобов’язав замовника відмовити «Понтему.УА» та «РКК» в можливості участі в аукціоні.

Серед порушень у «РКК» антимонопольники виявили відсутність частини документів. Зокрема письмової гарантії, що всю відповідальність за зміст поданої пропозиції та за достовірність інформації учасник несе особисто; довідки щодо права підпису документів пропозиції та договору за результатами проведеної процедури. Щодо «Понтему.УА», то АМКУ підтвердив відсутність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

«Понтем.УА» намагався оскаржити рішення щодо їхнього недопущення, але пропустив 5-денний строк подачі скарги. Пояснюючу, чому так сталося, заступник директора «Понтем.УА» Ірина Моргунова, розповіла, що є строки, встановлені законодавством, та строки, обумовлені технічними можливостями майданчика, на якому проводиться тендер.

«Тут недобросовісно вчинив замовник. Коли замовник публікує якийсь документ, то після його публікації він повинен поставити одну галочку. Якщо це зроблено, у нас з’являється кнопка для подачі скарги. У даному випадку замовник цю галочку поставив значно пізніше, і ця кнопка з’явилася пізніше. Тому інформацію майданчик видав пізніше. Де-юре ми мали один строк, а подали документ після його закінчення, бо не бачили відповідної інформації», – повідомила Моргунова.

Наразі у фірмі розмірковують, як через суд оскаржити цей технічний нюанс і скасувати тендер.

Докладніше про цю проблему читайте у матеріалі «Наших грошей» «Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження»

Видання нагадує, що на торгах щодо харчування школярів міста Полтава управління освіти Полтавського міськвиконкому відхилило пропозиції «Понтем.УА» по 40 лотам. Фірма через АМКУ домоглася скасування усього тендеру. Нині за харчування більшості школярів сплачують батьки. Мер Олександр Мамай з цього приводу заявив, що він проти, щоб «незрозуміла литовська фірма годувала полтавських дітей напівфабрикатами». Причому, мер так назвав компанію, яка, на думку Президента Петра Порошенка, за останні два роки налагодила систему якісного харчування у школах України.

За даними «Полтавщини», ФОП Мазаратій відноситься до пулу підприємців та фірм, пов’язаних із Володимиром Сергієнком. ФОП Сергієнко Володимир Іванович сім останніх років має замовлення на поставку продуктів харчування до держустанов у Полтавській області. Мазаратій пов’язана із ним через співробітника. Вона має довіреність на фургон від Євгенія Лелюха. Той на власній сторінці Вконтакті вказує місцем роботи «ПП Сергієнко». У 2017 році Мазарій отримала 6 млн грн. від управління освіти Полтавського міськвиконкому за харчування дітей.

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