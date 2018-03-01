«Тролі» Грановського знову намагаються знести «валютну формулу» дизельних торгів залізниці на 1,8 мільярда

ТОВ «Зеніт Склад» 23 лютого оскаржило в АМКУ шість тендерів філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на загальну очікувану суму 1,78 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про оголошені в січні тендери на закупівлю 60 тис дизпалива Євро 5 за очікуваною ціною 29 640 грн. за тонну. У тендерній документації його ціна прив’язана до курсу валют і світових котирувань по десяти днях напередодні аукціону/рознарядки.

На думку скаржника, застосування формули унеможливлює обчислення ціни за одиницю товару на дату аукціону, може призвести до фіксування в договорі від’ємної маржі та містить суперечності щодо можливості перегляду ціни при зміні курсу валюти більше, ніж на 1%, без зміни котирувань Platts. З огляду на це фірма вимагає «виключити формульний підхід до визначення ціни після проведеного аукціону, так як він не вказує та не дає можливості визначити ринкову ціну на товар, що закуповуються».

Адмінколегія прийняла скарги до розгляду і призначила його на 15 березня.

«Зеніт склад» також оскаржував перші формульні торги залізниці на 1,67 млрд грн. з фактично ідентичними претензіями. Тоді фірма вимагала усунути порушення, але АМКУ вирішив спір на користь замовника і залишив формулу в дії.

Зрештою перші формульні підряди отримали ТОВ «Анвітрейд» і ТОВ «Август Пром». І обидві компанії вже знижували ціну у відповідності до зниження світових цін. Дані про зниження опубліковані в «Прозорро».

Столичний «Зеніт Склад» Андраніка Хумаряна зі статутним капіталом 2 тис грн. ще не брав участі у державних тендерах.

За даними системи «YouControl», у 2016 році засновником і директором був Олександр Боднар. Він також володіє та керує ПП «Тек Енерджі Транс» і ТОВ «Торговий дім «Атлантік». Останнє торік блокувало виграні ТОВ «Вог Аеро Джет» паливні тендери армії та розігрувало із пов’язаною фірмою закупівлі постільної білизни для залізниці.

«ТД «Атлантік» вказував на торгах адресу електронної пошти kulon2015@ukr.net, яка належить ТОВ «Кулон Груп». Номінальним бенефіціаром «Кулон груп» є Інна Свиридовська – член ревізійної комісії ПАТ «Нерухомість столиці» та бенефіціар низки компаній із групи «НЕСТ» Володимира Трофименка. У свою чергу Трофименко є інвестором фірми «Трейд коммодіті» і затримувався детективами НАБУ по справі про поставки палива армії, по якій також затримувався замміністра оборони.

Ще одним інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського.

Із серпня 2016 р. «Кулон Груп» отримала підрядів на 25,54 млн грн., майже всі – в армії, облавтодорів і залізниці. Крім того, вона брала участь у розіграші закупівлі ПАТ «Центренерго» мазуту за завищеними цінами.

Нинішній власник «Зеніт Склад» Хумарян також керує ТОВ «Піч-Трейд», засновником якого є ліквідована в липні компанія «Мідкорп Пропертіз Ллп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром через останню – Євгенія Козиліна зі Славутича.

Британська «Midcorp Properties Llp» і Козиліна значаться засновником та бенефіціаром ТОВ «Дайджест Груп». У 2015 році воно домоглося в АМКУ відміни двох лотів паливних торгів залізниці, а решту лотів, виграних ПП «Окко Бізнес Контракт», оскаржило в суді (детальніше – у статті «Хто залишає «Укрзалізницю» без дизеля»).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, Паливо, Порошенко, Укрзалізниця