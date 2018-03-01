Ректор університету не задекларував пентхауз в центрі Полтави

Ректор Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка (ПНТУ) Володимир Онищенко не вніс до декларації квартиру площею 240 кв м, яка оформлена на його дружину Світлану Онищенко.

Про це йдеться в розслідуванні Ігоря Гавриленка для видання «Зміст».

За підсумками 2016 року Онищенко задекларував у своїй власності квартиру в Полтаві площею 53 кв м, а у власності дружини квартиру на 39 кв м.

Але в держереєстрі вказано, що Світлана Онищенко є власницею ще однієї квартири в самому центрі Полтави. Це п’ятикімнатна квартира площею 240 кв м, яка перейшла у власність Онищенко за рішенням Ленінського районного суду міста Полтави наприкінці 2010 року. При цьому, саме рішення не вносилося до судового реєстру шість років. Сама квартира охоплює два поверхи, має три санвузла та дві лоджії. В цьому кварталі 3-кімнатна квартира площею 79 кв м коштує $120 тис.

Помешкання знаходиться в новому будинку, який має автономне опалення, підземний паркінг, гральні та спортивні майданчики для дітей та інші зручності. Будівництвом будинку займалася компанія «Полтавабудтрасн». Вона також будувала для ПНТУ спортивний комплекс, який завалився на стадії побудови і не введений до цього часу в експлуатацію. Офіційна вартість будівництва на першому етапі становила 7 млн грн, тоді «Полтавабудтранс» запевняло, що будує спорткомплекс за власні кошти.

Сам будинок розташований поряд з територією університету, де знаходяться його три учбові корпуси. Зараз ці навчальні приміщення звільняють від студентів.

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