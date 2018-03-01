Рекламні ролики ГПУ через знайомих Сарган завантажували піарщики Луценка з БПП

Відеоролики про успіхи Генеральної прокуратури для завантаження на файлообмінник працівниці «Центр політичного консалтингу» Наталії Обвінцевій передали знайомі прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган.

Про це Обвінцева розповіла програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

За її словами, з Сарган вона «спілкувалася і дружила» під час Революції Гідності в Києві. Обвінцева підтвердила, що ролики були завантажені з її акаунта.

Саме чотири відеофайли на Fex.net стали предметом аналізу Нацради з питань телебачення та радіомовлення на прохання ГО «Українська антикорупційна асоціація», яку офіційно і було названо замовником кампанії з популяризації ГПУ. У висновку Нацкомісії вказано, що дані ролики можна вважати соціальною рекламою. Цей висновок додано до листа першого зампрокурора Чернігівської області Юрія Балєва керівництву обласного НСТУ («Суспільне») з вказівкою розмістити в ефірі соціальну рекламу.

В цьому ж листі є посилання на один із рекламних роликів, який було розміщено на YouTube з обмеженим доступом. Відео завантажене з облікового запису Boris Dolina. Борис Долина – це досить відомий у медіа-колах режисер, який нині працює на ТРК «Україна». Долина заявив, що ролики не робить і давно на свій канал не завантажував матеріал.

Серед акцій «Центру політичного консалтингу», де працює Обвінцева, – піар-заходи для колишнього глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна та депутата від БПП Олександра Третьякова.

Сам генпрокурор Юрій Луценко та його прес-секретар заявляли, що ГПУ непричетна до виготовлення та розміщення реклами.

Від «Наших грошей»

Засновниками ТОВ «Центр політичного консалтингу» є Денис Денисенко і Ігор Колесник. Колесник у 2014 році балотувався в народні депутати від Блоку Петра Порошенка під непрохідним номером в списку.

Другий співвласник «Центру» Денис Денисенко був позаштатним радником голови АП Бориса Ложкіна:

А сам «Центр політичного консалтингу» офіційно здійснював піар-супровід проекту Юрія Луценка «Третя республіка:

Нардепа БПП Олександра Третякова, акцію для якого проводив «Центр політичного консалтингу», генпрокурор Юрій Луценко називає своїм другом. В кінці минулого березня програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» зафіксувала нічну зустріч в столичному готелі «Інтерконтинеталь» Третьякова, Луценка та Ложкіна. Під час зустрічі Третьяков передав Луценку теку із документами та написом «Справа» на обкладинці.

Вищезгадана громадська організація «Українська антикорупційна асоціація» відома медіа-атакою на міністра фінансів Олександра Данилюка за його доходи, якого генпрокурор Юрій Луценко хоче посадити в тюрму за несплату податків.

Ця ГО пов’язана з оточенням медіатехнолога Романа Костриці та адвоката Олексія Шевчука, який захищає Олександра Онищенка і Борислава Розенблата, та нападає на НАБУ і «Центр протидії корупції».

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