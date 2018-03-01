Дорожники зі схожими довідками і криміналом в анамнезі розпиляли 48 мільйонів на дорогу Одещини

Одеське КП «Облтрансбуд» 23 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» щодо робіт з будівництва магістральної вулиці з велодоріжкою у Лиманському районі Одеської області за 48,19 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Об’єкт будівництва перебуває в межах територій Крижанівської та Фонтанської сільських рад Лиманського району Одеської області – від вулиці Генерала Бочарова до вулиці Проектної.

Перелік робіт включає підготовку території, демонтаж світлофорів, влаштування земляного полотна, дорожнього одягу, дощової каналізації, мереж зовнішнього газопостачання та освітлення, а також роботи з озеленення та організації дорожнього руху.

Підряд має бути завершений до кінця 2018 року. Розмір авансу встановлений на рівні 30% (14,56 млн грн). Гарантійний строк експлуатації дороги становитиме 10 років.

У вигляді прибутку підрядна організація отримає 359,89 тис. грн (0,75% від загальної вартості договору), на заробітні плати піде 633,84 тис. грн (1,32%).

За лот із переможцем змагалось ТОВ «Юг Строй Компані», остаточна цінова пропозиція якого виявилась дорожчою на 0,02%.

Левова частина довідок компаній ідентичні змістовно та структурно. При цьому, замовник не завантажував зразки довідок та пояснювальних листів, тож при їх роздільній підготовці компаніями вони мали б різнитися. Ось приклад довідок з однаковою помилкою:

ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» ділять брати Князь (83%) та Роберт Хачатряни (17%). Підприємство зареєстроване за адресою вул. Ворошилова, 80 у Березівці Одеської області. Тут же прописані підприємства «ДБК Агрошляхбуд» Роберта Хачатряна іАрпіне Кіракосян та «Газлідер», яким Князь Хачатрян володіє разом з Миколою Слабенком, депутатом-оппоблоківцем Березівської райради.

Князь Хачатрян у минулому скликанні був депутатом Березівської райради від Партії регіонів, а сьогодні – депутат Одеської облради від «Оппоблоку» і помічник нардепа від цієї ж партії Миколи Скорика.

Із судового реєстру відомо, що «Березівкаагрошляхбуд» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Ліа Ексим» та ТОВ «Тельєза». Ці підприємства фігурують у кримінальному провадженні прокуратури Одеської області щодо фіктивного підприємництва як учасники конвертаційного центру.

TOB «Тельєза», йдеться у матеріалах справи, з метою ухилення від сплати податків проводило безтоварні фінансові операції із ТОВ «Березівкаагрошляхбуд». При цьому, фірми підробляли документи первинної бухгалтерської звітності, які «Березівкаагрошляхбуд» у подальшому використовувала для обґрунтування незаконно сформованого податкового кредиту.

Також, у судовому реєстрі є матеріали кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків заступником директора фірми «Березівкаагрошляхбуд» В’ячеслава Борисова (депутат Березівської райради від «Опозиційного блоку»). Він визнав вину та був звільнений від кримінальної відповідальності, сплативши податки разом з сумою відшкодування загальним розміром 809 тис. грн.

У період часу з 2009 року ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» отримало державних замовлень на понад 1,24 млрд грн, при цьому, фірма неодноразово складала конкуренцію на торгах компаніям «БК Дорсервіс» і «БК «Дорлідер», розігрувало тендери з ПП «Дорлідер».

Нещодавно СБУ повідомляла про виявлення групи компаній з Одеси, які вкрали понад 100 мільйонів на будівництві доріг у різних регіонах України. Йшлося, зокрема, про згадане «БК Дорсервіс», а також ТОВ БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер», за численні змови яких АМКУ дискваліфікувало їх з поля публічних закупівель на три роки на наклало штраф загальним розміром 37,75 млн грн.

«Юг Строй Компані» зі статутним фондом 1 тис. гривень засноване у вересні 2015 року. Одноосібною власницею компанії є Людмила Мальцева з смт. Миколаївка, а керівником Олег Пшеничний. Він же у 2012-2016 роках був керівником ТОВ «БК Дорсервіс», у якого «Юг Строй Компані» нині орендує техніку.

Основними замовниками «Юг Строй Компані» є сільські ради Лиманського району Одеської області. За даними «Прозорро», з кінця 2016 року компанія підписала договорів на понад 57 млн грн.

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