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АМКУ добивається стягнення штрафу з залізничної «прокладки» Сашка Януковича

01 Березня 2018

Господарський суд Донецької області задовольнив позов Харківського ОТВ АМКУ щодо стягнення з ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг» 136 тис. грн штрафу за змову із «Євроінвестстроєм» на торгах «Південної залізниці» шестирічної давнини. Про це свідчить рішення суду від 19 лютого.

У червні 2011 року «Південна залізниця» проводила відкриті торги щодо закупівлі запасних частин до локомотивних швидкостемірів, участь у якій взяли ТОВ «Євроінвестстрой» та ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг», що спеціалізувались на діяльності у сфері інжинірингу та використовували спільний офіс. Перемогу за тринадцятьма лотами закупівлі загальною вартістю 407 тис. грн отримав «Енерготрансінжиніринг».

Тільки через п’ять років, у березні 2016 року, за дорученням в.о. голови АМКУ від червня 2014 року Харківське відділення АМКУ визнало змову учасників тендеру.

Із рішення антимонопольників відомо, що фірми подали свої конкурсні пропозиції в останній день строку подачі пропозицій з різницею у 40 хвилин. При аналізі заявок була виявлена схожість в оформленні конвертів та документів. Низка довідок виявились однаковими і виданими в один день з послідовними номерами, як от сертифікати якості та креслення товарів, довідки про відкриття банківського рахунку в одному і тому ж відділенні «Фінростбанку», довідки про відсутність заборгованості.

Додатково відділення відмітило змову учасників у частині встановлення цін.

«Різниця у загальній вартості пропозицій ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг» і ТОВ «Євроінвестстрой» складає 5681,81 гривень, або 1,4 % від вартості, запропонованої переможцем Торгів. Незначна різниця між вартістю продукції залізнично-дорожнього призначення, запропонована обома учасниками (менше 2 %) свідчить про їх змову», – йдеться у рішенні.

Останнім аргументом із боку регулятора щодо доведення узгодженості дій стало те, що жоден із учасників не прийшов на розкриття пропозицій, тобто, фірми заздалегідь знали результати торгів.

Так, кожна з фірм отримала штраф у розмірі 68 тис. грн, сплатити який змовники мали у двомісячний термін від дня отримання копії рішення харківського відділення АМКУ. Рішення антимонопольників було опубліковане у газеті «Урядовий кур’єр» лише у червні 2017 року, а строк сплати штрафу, встановив суд, сплив 12 вересня 2017 року.

Станом на 24 листопада минулого року «Енерготрансінжиніринг» не погасив штрафу, тож фірмі нарахували ще 68 тис. грн пені. Загалом суд вирішив стягнути з компанії на користь Харківського ОТВ АМКУ 136 тис. грн.

«Енерготрансінжиніринг» і «Євроінвестстрой», які пов’язують із Олександром Януковичем, у 2015 році були перереєстровані на белізькі офшори, зареєстровані однією компанією – International Corporate Services (ICS Ltd.). Саме ця компанія також реєструвала підприємство «Neocom Systems Limited», яке фігурує у розслідуванні правоохоронців Белізу щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем та американським політтехнологом Полом Манафортом. Йдеться про платіж проведений на адресу Манафорта із рахунку в Киргизії через згаданий белізький офшор.

Сьогодні «Енерготрансінжиніринг» належить компанії «Феірвей кепітал лімітед», а «Євроінвестстрой», щодо якого порушено справу про банкрутство, – компанії «Інтелект ресорсез лімітед». Керівником «Енерготрансінжинірингу» досі значиться Олександр Мальцев, який раніше числився засновником компанії разом із Віталієм Ясенком. Останній був директором ТОВ «Торговий дім «Мега Терм», також відомого по справі з «Охматдитом».

Компанії отримували регулярні держзамовлення у період президентства Януковича. За даними ВДЗ, у період часу з 2009 по 2014 рік «Енерготрансінжиніринг» та «Євроінвестстрой» отримали підрядів на понад 762 млн грн.

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