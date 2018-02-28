Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій

Кабінет міністрів планує затвердити розподіл коштів на підтримку тваринництва в 2018 році на загальну суму 4,00 млрд грн. Відповідний проект розпорядження було внесено у порядок денний засідання уряду 28 лютого.

На часткову компенсацію вартості будівництв або ремонту тваринницьких ферм та комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції заклали 1,10 млрд грн. Ці гроші підуть також на компенсацію витрат, які були профінансовані за рахунок банківських кредитів. А на відшкодування витрат на будівництво цих ферм та комплексів буде розподілено 1,20 млрд грн.

Ще 0,5 млрд буде виділено у формі спеціальної бюджетної дотації на утримання корів, а 700 млн грн. обіцяно приватним домогосподарствам на вирощування молодняка великої рогатої худоби. Також в проекті розпорядження вказано, що 300 млн грн. буде спрямовано на часткове відшкодування вартості закуплених племінних тварин, і передбачено виділення 200 млн грн. на часткову компенсацію відсотків за банківськими кредитами, які були взяті для розвитку вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва та аквакультур.

В пояснювальній записці Мінагрополітики вказало, що допомога по відшкодуванню часткових витрат на будівництво ферм та підприємств з переробки сільськогосподарської продукції дозволить ввести нових об’єктів на загальну вартість 4 млрд грн. При цьому, міністерство не пояснило, що мається на під терміном «підприємства з переробки сільськогосподарської продукції».

В попередньому варіанті урядового розпорядження мова йшла про підприємства з вирощування птиці.

Минулого року, за даними ЗМІ, саме виробники птиці отримали 50% виділених дотацій, або 2 млрд грн.

Найбільша підтримки тоді було спрямовано компанії «Миронівський хлібопродукт» екс-першого заступника адміністрації президента Юрія Косюка – 1,4 млрд грн.

Нині компанія оголосила про плани побудувати птахофабрику в Черкаській області.

Загалом, поточного року на підтримку агросектору уряд пообіцяв виділити 6,3 млрд грн. ЗМІ повідомляли, що дотаціями передбачено компенсувати 25% капітальних витрат на будівництво птахофабрик та ферм, а також покрити 25% тіла їх кредитів.

У 2017 році аграріям дотації нараховувалися у вигляді квазіакумуляції ПДВ.

Нагадаємо, Юрій Косюк є спонсором проекту «AgroHub», який розвиває Юлія Порошенко, невістка президента України.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Агро, Важливо, Порошенко, Уряд