НОВИНИ

28.02.2018

Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій

Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Медуніверситет Богомольця хоче замовити «джинси» у ЗМІ на 3 мільйони

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

27.02.2018

Відповідального за аварії в «Укрзалізниці» призначили на колійний департамент, Тулея перевели в Харків

Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

«Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Фірма, яка фігурує в справі про розкрадання на комп’ютерізації Нацбанку, записана на бенефіціара лотереї УНЛ

Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

28 Лютого 2018

Виконавчий комітет Попаснянської міської ради 26 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Укравтозапчастина» щодо поставки трактора за 387,6 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено трактор китайського виробництва Foton FT-504 2017 року випуску з переднім відвалом. Продавець отримає оплату протягом 10 днів з моменту поставки трактора. Визначений договором строк поставки – 2018 рік. Гарантійний термін становитиме один рік або 1000 мотогодин.

На аукціон прийшли троє учасників – ТОВ «Укравтозапчастина», ТОВ «Фотон-Україна» та ТОВ «Виробничо-торгове підприємство “Облагропостач”». За результатами торгів пропозиції останніх фірм були найдешевшими, однак, замовник відхилив їхні заявки.

Причиною відхилення фірм стало неподання ними трьох інформаційних листів: щодо гарантії наявності міні-навантажувача та поставку протягом п’яти робочих днів з моменту підписання договору; щодо гарантії надання в момент поставки документів, необхідних для реєстрації у державних органах; щодо гарантії надання інструкції по експлуатації українською або російською мовами.

Бенефіціарним власником ТОВ «Укравтозапчастина» значиться киянин Олександр Діденко. Власниками компанії є кіпрська фірма «Вівакрест лімітед» (Vivacrest Limited) та ТОВ «Салон-магазин “Алеко”», контролером якого є Олександр Булан. Сьогодні частка «Алеко» зареєстрована на ТОВ «Калвебб», однак раніше у складі засновників числилась британська компанія «Бартон Юк Лімітед», яка входила до складу засновників ТОВ «Агростар-Україна» з Олегом Зіміним. Саме він, за даними ЗМІ, контролює «Укравтозапчастину».

Крім того, свого часу засновником «Алеко» було ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», яке після реорганізації в ПАТ було ліквідовано в 2012 році. Підприємства, що були засновані ПАТ ще раніше увійшли до групи «Укрпромінвест».

Основним власником «Укрпромінвесту» був нинішній президент Петро Порошенко, партнерами виступали його армійський друг Ігор Кононенко (нині перший замголови парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка») та студентські одногрупники Кононенка Олег Зімін і Олег Свинарчук (змінив прізвище на Гладковський і очолив Міжвідомчу комісію з експортного контролю зброї, контролює компанію «Богдан»).

З початку 2017 року «Укравтозапчастина» отримала державних замовлень на понад 283 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Монопольний кунштюк Яценюка
27 Лютого 2018

Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань
24 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.02.2018

Донецьк Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

Луганськ У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецьк Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеса Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Київ Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Харків Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

Черкаси Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

27.02.2018

Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

Донецьк «Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Київ Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

Київщина Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів

26.02.2018

Дніпро Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Київ Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Харків Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Миколаїв Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ