Топ-10 інформпідрядів в 2018 році

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
28 Лютого 2018
Найбільші тендери на інформаційне обслуговування, оголошені в «Прозорро» з початку року.
|Замовник
|Предмет закупівлі
|Ціна, грн. – підрядник чи стадія тендеру
|1. Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради
|Висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації – в пресі, Інтернеті, на регіональних телеканалах та на радіо
|17 400 000=
4 400 000 – ФОП Салата Ольга Вікторівна
4 400 000 – ФОП Білий Роман Валентинович
4 300 000 – ФОП Олейников Олексій Олегович
4 300 000 – ФОП Костін Ігор Вікторович
|2. ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»
|Висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації
|3 112 922 – очікування пропозицій
|3. Виконавчий комітет Маріупольської міської ради
|Інформаційне висвітлення діяльності Маріупольської міської ради та її виконавчого комітету на міських телеканалах
|2 350 000 – очікування пропозицій
|4. Дніпропетровська обласна рада
|послуги з розповсюдження відеоматеріалів з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах, електронних інформаційних ресурсах
|1 100 000 – ТОВ «Бізнес. Ком»
900 000 – очікування пропозицій
|5. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України»
|Закупівля послуг медіа-сервісів
|1 497 960 – Томсон Рейтерс (Маркетс) Истерн Юроп ЛТД /Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe LTD
|6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації
|Рекламні послуги
Послуги з організації та розміщення в суспільно-політичних друкованих засобах масової інформації обласного, міського, районного розповсюдження та електронних ЗМІ відповідної інформації щодо розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області
|1 497 950 – ТОВ «Винс – Итал»
150 000 – ТОВ «Вісті Придніпров’я»
|7. Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації
|Рекламні та маркетингові послуги
|800 000 – ПрАТ «Агентство «Інфокон»
|8. АТ «Ощадбанк»
|розміщення реклами в аеропортах та друкованих ЗМІ
|749 200 – ТОВ «Мегаполіс інвест плюс»
|9. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|Послуги інформаційних агентств з підготовки, збирання та розповсюдження інформації
|600 000 – ТОВ «Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин»
390 000 – Українське національне інформаційне агенство»Укрінформ»
|10. Департамент комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації
|Розміщення інформаційних оголошень (Газета «Хрещатик»)
|570 600 – Комунальне підприємство Київської міської ради «Вечірній Київ»
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