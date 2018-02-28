Топ-10 інформпідрядів в 2018 році

Замовник Предмет закупівлі Ціна, грн. – підрядник чи стадія тендеру

1. Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради Висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації – в пресі, Інтернеті, на регіональних телеканалах та на радіо 17 400 000= 4 400 000 – ФОП Салата Ольга Вікторівна 4 400 000 – ФОП Білий Роман Валентинович 4 300 000 – ФОП Олейников Олексій Олегович 4 300 000 – ФОП Костін Ігор Вікторович

2. ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» Висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації 3 112 922 – очікування пропозицій

3. Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Інформаційне висвітлення діяльності Маріупольської міської ради та її виконавчого комітету на міських телеканалах 2 350 000 – очікування пропозицій

4. Дніпропетровська обласна рада послуги з розповсюдження відеоматеріалів з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах, електронних інформаційних ресурсах 1 100 000 – ТОВ «Бізнес. Ком» 900 000 – очікування пропозицій

5. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» Закупівля послуг медіа-сервісів 1 497 960 – Томсон Рейтерс (Маркетс) Истерн Юроп ЛТД /Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe LTD

6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації Рекламні послуги Послуги з організації та розміщення в суспільно-політичних друкованих засобах масової інформації обласного, міського, районного розповсюдження та електронних ЗМІ відповідної інформації щодо розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області 1 497 950 – ТОВ «Винс – Итал» 150 000 – ТОВ «Вісті Придніпров’я»

7. Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Рекламні та маркетингові послуги 800 000 – ПрАТ «Агентство «Інфокон»

8. АТ «Ощадбанк» розміщення реклами в аеропортах та друкованих ЗМІ 749 200 – ТОВ «Мегаполіс інвест плюс»

9. ДП «НАЕК «Енергоатом» Послуги інформаційних агентств з підготовки, збирання та розповсюдження інформації 600 000 – ТОВ «Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин» 390 000 – Українське національне інформаційне агенство»Укрінформ»