Топ-10 інформпідрядів в 2018 році

НОВИНИ

28.02.2018

Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій

Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Медуніверситет Богомольця хоче замовити «джинси» у ЗМІ на 3 мільйони

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

27.02.2018

Відповідального за аварії в «Укрзалізниці» призначили на колійний департамент, Тулея перевели в Харків

Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

«Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Фірма, яка фігурує в справі про розкрадання на комп’ютерізації Нацбанку, записана на бенефіціара лотереї УНЛ

Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Топ-10 інформпідрядів в 2018 році

28 Лютого 2018

Найбільші тендери на інформаційне обслуговування, оголошені в «Прозорро» з початку року.

Замовник Предмет закупівлі Ціна, грн. – підрядник чи стадія тендеру
1. Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради Висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації – в пресі, Інтернеті, на регіональних телеканалах та на радіо 17 400 000=

4 400 000 – ФОП Салата Ольга Вікторівна

4 400 000 – ФОП Білий Роман Валентинович

4 300 000 – ФОП Олейников Олексій Олегович

4 300 000 – ФОП Костін Ігор Вікторович
2. ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» Висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації 3 112 922 – очікування пропозицій
3. Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Інформаційне висвітлення діяльності Маріупольської міської ради та її виконавчого комітету на міських телеканалах 2 350 000 – очікування пропозицій
4. Дніпропетровська обласна рада послуги з розповсюдження відеоматеріалів з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах, електронних інформаційних ресурсах 1 100 000 – ТОВ «Бізнес. Ком»

900 000 – очікування пропозицій
5. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» Закупівля послуг медіа-сервісів 1 497 960 – Томсон Рейтерс (Маркетс) Истерн Юроп ЛТД /Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe LTD
6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації Рекламні послуги

Послуги з організації та розміщення в суспільно-політичних друкованих засобах масової інформації обласного, міського, районного розповсюдження та електронних ЗМІ відповідної інформації щодо розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області

 1 497 950 – ТОВ «Винс – Итал»

150 000 – ТОВ «Вісті Придніпров’я»
7. Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Рекламні та маркетингові послуги 800 000 – ПрАТ «Агентство «Інфокон»
8. АТ «Ощадбанк» розміщення реклами в аеропортах та друкованих ЗМІ 749 200 – ТОВ «Мегаполіс інвест плюс»
9. ДП «НАЕК «Енергоатом» Послуги інформаційних агентств  з підготовки, збирання та розповсюдження інформації 600 000 – ТОВ «Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин»

390 000 – Українське національне інформаційне агенство»Укрінформ»
10. Департамент комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації Розміщення інформаційних оголошень (Газета «Хрещатик») 570 600 – Комунальне підприємство Київської міської ради «Вечірній Київ»

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.02.2018

Донецьк Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

Луганськ У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка

Донецьк Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

Одеса Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

Київ Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Харків Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

Черкаси Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

27.02.2018

Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

Донецьк «Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Київ Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

Київщина Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів

26.02.2018

Дніпро Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Київ Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Харків Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Миколаїв Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

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