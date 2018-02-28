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Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням

28 Лютого 2018

Адміністрація Одеського морського порту 23 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» нове будівництво причалу на 243,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч збудують причал № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями. Також за 34,81 млн грн. виконають днопоглиблення операційної акваторії із відвезенням ґрунту до морського відвалу на 22 км обсягом 108 тис куб. м у середньому по 322 грн. за кубометр. Це дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики останніми роками та навіть за часів Януковича.

Днопоглиблювальні роботи на 14% вартості договору виконає субпідрядник ТОВ «Ван Оорд Україна», мережі водопостачання і водовідведення на 5% влаштує ТОВ «Вік Технології». Крім того, незначні обсяги субпідрядних робіт виконають ТОВ «Відділок підводного судноремонту і гідротехнічних робіт» і ТОВ «Связьелектромонтаж».

За підсумковою відомістю ресурсів, труби сталеві електрозварні спіральношовні та прямошовні 1220х14 мм з опором розриву не менше 38 кгс/кв. мм зі сталі марки 20 коштують 7 634 грн./м, або 18 333 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У липні 2017 року на виграному іншою фірмою тендері ДП «Адміністрація морських портів України» щодо іншого причалу Одеського морпорту труби такого діаметру були вдвічі дорожчі – 16 258 грн./м, або 39 271 грн./т.

Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Larssen 607n купили по 14 тис грн./т, а Larssen 607n зі сталі класу по EN10248 S430 GP – по 29 тис грн./т. Торік на згаданих торгах «АМПУ» профілі Larssen 607n коштували значно дорожче – 38 220 грн./т.

Гарячекатану арматурну сталь купили по 16-18 тис грн./т, що загалом відповідає ринку.

Щебінь М1000 40-70 м замовили по 700 грн./куб. м, а рядовий і збагачений піски – по 250-260 грн./куб. м. Сульфатостійкий бетон С20/25 W6 F150 обійдеться у 1 800 грн./куб. м.

Гумові відбійні пристрої діаметром 1 000 мм придбали по 57 грн./кг.

Плити для портів марки П1 коштують 6 031 грн./куб. м, а марки П2 – 5 827 грн./куб. м.

Гарантійний строк становить десять років, а забезпечення виконання договору – 2,5%.

На заробітну плату піде 4,30 млн грн., тобто 1,7% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 1,25 млн грн.

Пропозиція переможця на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

«Підприємство «Маст-Буд» на чолі із Сергієм Розбеєм належить маріупольському бізнесмену Михайлу Беккеру, власнику ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой», ТОВ «Гідромеханізація», ТОВ «Спецмонтажресурс» і ТДВ «МЗБК».

Переможець фігурував у кількох кримінальних проваджень щодо ухиляння від сплати податків і користування послугами підприємства з ознаками фіктивності.

Із 2008 року «Маст-буд» виграв тендерів щонайменше на 3,69 млрд грн. Зокрема в січні Маріупольський морпорт замовив йому реконструкцію причалу за 163,96 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було одеське ТОВ «Морбудпроект» Олександра Батькова і Володимира Дерев’янка. Принаймні до 2015 року співзасновниками також були Олексій Боковіков і Світлана Зінов’єва. Із червня 2016 року суперник отримав підрядів на 24,66 млн грн.

Натомість ТОВ «Укрбудкомплект», ТОВ «Укрзв’язокгідробуд», ТОВ «Дунайтранспроект» та компанію «China Harbour Engineering Company Ltd» (Китай) не допустили до аукціону через різні претензії до розрахунків і документів про матеріально-технічну базу тощо. При цьому фірма «Укрзв’язокгідробуд» оштрафована Антимонопольним комітетом за змову на інших торгах і потрапила у «чорний список» фірм, покараних трирічною забороною на участь в тендерах.

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