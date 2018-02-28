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Медуніверситет Богомольця хоче замовити «джинси» у ЗМІ на 3 мільйони

28 Лютого 2018

ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» 6 лютого оголосив тендер щодо висвітлення діяльності університету в ЗМІ в поточному році очікуваною вартістю 3,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кошти виділено на створення і розміщення інформаційних матеріалів на телебаченні та радіо, у пресі та інтернет-виданнях. Про маркування позначкою «Реклама» у тендерній документації не йдеться. У технічному завданні перераховано такі формати, як новини, інформаційні й аналітичні статі, прес-релізи, інтерв’ю, (фото)репортажі, заяви, коментарі, оголошення, звернення, відкриті листи, прес- і відео-конференції, прес-брифінги, прямі включення і звернення, сюжети, програми, фільми, а також журналістські розслідування.

Крім того, виконавець вестиме щоденний медіа-моніторинг матеріалів, що стосуються діяльності замовника, та консультуватиме його із різних питань, у тому числі щодо іміджу та антикризового менеджменту.

Тендер було оголошено 6 лютого – невдовзі після двох випадків зникнення студентів НМУ імені Богомольця. На початку січня зник Дмитро Витищенко, а на початку лютого – Мукаддас Насирлаєва з Турменістану, котра, як з’ясувалося пізніше, вчинила самогубство. Адвокат родини Насирлаєвих та очільник туркменської діаспори Ровшанбек Розметов заявив, що деканат із роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи студентки у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Згодом Міністерство охорони здоров’я відсторонило ректора університету Катерину Амосову та директора Центру тестування при МОЗ Ірину Булах, бо студенти не змогли скласти ліцензійний інтегрований іспит «Крок». Частина студентів і викладачів оголосили страйк на знак незгоди із рішенням МОЗу про відсторонення Амосової. Решта студентів не змогли продовжити навчання 26 лютого, оскільки прихильники Амосової закрили приміщення університету, щоб не допустити туди в. о. ректора, призначеного МОЗ.

Конфлікт навколо «Кроку» виник через оплату університетом послуг Центру. За словами Амосової, університет просив МОЗ виділити у 2018 році для оплати послуг Центру із тестування 450 тис грн., а отримав 300 грн. Необхідна для проведення екзамену сума усемеро менша від суми, яку університет планує витратити на розміщення матеріалів у ЗМІ.

Очікувана вартість тендеру університету ім. Богомольця 3,11 млн грн. – друга за розміром сума, яку планують витратити на розміщення матеріалів та рекламу державні та комунальні замовники по всій Україні на торгах, оголошених у «Прозорро» з початку 2018 року. На першому місці – видатки мерії Дніпра на розміщення матеріалів на 17,40 млн грн. Весь рейтинг – тут.

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