Фірма дружини мера Бахмута збирає замовлення від бюджетників за підтримки лояльних ФОПів

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Військова частина 2382 (Краматорськ, Донецька обл.) 26 лютого за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «Бахмут-Хліб» хлібобулочних виробів на 2,76 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 79 425 кг житньо-пшеничного хліба по 12,44 грн за кілограм (тут і далі з ПДВ), 24 097 кг булочок з джемом по 23,89 грн/кг, а також 93 195 кг пшеничного хліба за ціною 12,79 грн/кг. Усі вироби із борошна першого сорту.

Три лоти «Бахмут-Хліб» отримав у конкуренції з підприємицею Тамарою Піднебесною з Бахмута.

Попри відсутність виконання договорів щодо поставки хлібобулочних виробів, Тамара Піднебесна 15 разів конкурувала з ТОВ «Бахмут-Хліб» у цій категорії закупівель, щоразу поступаючись приватнику через дорожчі цінові пропозиції. При цьому, підприємець ніколи не грала на пониження.

Примітно, що Піднебесна подавала однаковий пакет довідок без номерів та дати видачі, який переважно містив лише частину документів, запитуваних замовниками, що свідчить про завчасне прийняття нею програшу та формальну участь у тендерах.

Піднебесна займається підприємницькою діяльністю з березня 2017 року. З цього часу отримала замовлень щодо поставки різних продуктів харчування на 2,45 млн грн.

Найчастішим спаринг-партнером на цих тендерах виступав підприємець Василь Шорохов, з яким вони використовували один спільний мобільний (050)568-10-08. Цей же номер прописаний контактним у профайлі в ЄДР Тетяни Шорохової – матері Василя Шорохова.

Сам Шорохов взяв участь у 13 закупівлях, де перемогу отримало ТОВ «Бахмут-Хліб».

Із завантажених підприємцем довідок відомо, що він винаймає у матері складські приміщення на вулиці Чайковського, 79 у Бахмуті. Тут же підприємницьку діяльність веде Тамара Піднебесна.

Додамо, серед конкурентів «Бахмут-Хліба» тричі зустрічається також дружина Василя Шорохова Ганна Шорохова, чия тендерна поведінка відповідає поводженню Шорохова та Піднебесної (дорожчі пропозиції, збереження первинної цінової заявки протягом аукціону). Зауважимо, що Ганна Шорохова також провадить підприємницьку діяльність на вул. Чайковського, 79 у Бахмуті, разом з чоловіком та Тамарою Піднебесною.

ТОВ «Бахмут-Хліб» зареєстроване на Алевтину Реву та ТОВ «ВКП “Деми”», яке належить матері Алевтини Олені Реві – дружині міського голови Бахмута Олексія Реви. Вони обоє є кінцевими бенефіціарами «Бахмут-Хліба».

Компанія почала отримувати регулярні замовлення від бюджетників Донецької області з кінця 2016 року (станом на 27 лютого вартість підписаних договорів становить 20,38 млн грн).

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