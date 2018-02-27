«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

Дизельні локомотиви американської «General Electric» для ПАТ «Укрзалізниці» є значно дорожчими від локомотивів, які компанія поставляла залізницям Казахстану та Індії. Про це повідомляє «Залізниця без корупції».

23 лютого «Укрзалізниця» та дочірня компанія «General Electric» – «GE Transportation» уклали рамкову 15-річну угоду вартістю близько $1 млрд про партнерство в оновленні та модернізації рухомого тягового складу. ЇЇ перший етап передбачає постачання наприкінці 2018 року та в першому кварталі 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів з заводу в Пенсільванії (США).

Розрахунки показують, що «Укрзалізниця» купуватиме тепловози ТЕ33А по ціні $4,5-5 млн/од. Хоча в 2010-2015 роках «General Electric» продавало ці ж локомотиви казахській та індійській залізниці вдвічі дешевше – по $2,2-2,5 млн/од.

Крім того, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с. за середньою ціною $3,7 млн. Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю 4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України.

Крім того залишається невідомою вартість обслуговування нових локомотив. І нічого невідомо про гарантії американської компанії щодо локалізації виробництва локомотивів в Україні.

В свою чергу видання «Економічна правда» оприлюднило листа «Укрексімбанку» на адресу віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100% передплату за 30 локомотивів «в сумі не більше $140,4 млн». В листі банк попросив сприяти усунення (послабленню) регуляторних обмежень Нацбанку для проведення розрахунків за угодою.

Нагадаємо, влітку 2017 року за результатами зустрічі президента Петра Порошенка та президента СЩА Дональда Трампа була укладена угода про закупівлю ПАТ «Центренерго» антрацитного вугілля у іншої пенсільванської компанії – «XCoal Energy and Resources». Тоді на «Центренерго» заявили, що перша партія в 700 тис тонн американського антрациту коштувала Україні $113 за тон. Перед підписанням угоди з американцями «Центренерго» відмінило закупівлю вугілля у грузинської «Сакнахшірі» по $97/т.

На початку цього року в.о. гендиректора «Центренерго» Олег Коземко заявив «Reuters», що середня ціна в залежності від якості американського вугілля склала $100/т, а на кінець 2017-го було поставлено лише 410 тис т. За даними агентства, угода про постачання антрациту була політично доцільна для Трампа, який під час виборів фокусувався на виборцях Пенсільванії, де нині спостерігається спад виробництва. Вона також дозволила українській владі показати свою користь для Білого дома.

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