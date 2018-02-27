НОВИНИ

27.02.2018

Відповідального за аварії в «Укрзалізниці» призначили на колійний департамент, Тулея перевели в Харків

Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

«Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Фірма, яка фігурує в справі про розкрадання на комп’ютерізації Нацбанку, записана на бенефіціара лотереї УНЛ

Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів

EBITDA енергетиків Ахметова за рік «Роттердаму+» виросла на чверть до 23 мільярдів

26.02.2018

За місяць «прокладка» продала залізниці металу від Ахметова ще на 110 мільйонів, піднявши ціни на 7-8%

Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Держвиконавиця подала пусту декларацію без дорогих авто чоловіка та квартири на Печерську

Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

Поліція Франківська орендує стару «Ниву» у родича поліцейського, який представляє поліцію в закупівлях

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

27 Лютого 2018

Вантажний ТЕ33А (ліворуч) та пасажирський ТЕР33А

Дизельні локомотиви американської «General Electric» для  ПАТ «Укрзалізниці» є значно дорожчими від локомотивів, які компанія  поставляла залізницям Казахстану та Індії. Про це повідомляє «Залізниця без корупції».

23 лютого «Укрзалізниця» та дочірня компанія «General Electric»  – «GE Transportation» уклали рамкову 15-річну угоду вартістю близько $1 млрд про партнерство в оновленні та модернізації рухомого тягового складу. ЇЇ перший етап передбачає постачання наприкінці 2018 року та в першому кварталі 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів з заводу в Пенсільванії (США).

Розрахунки показують, що «Укрзалізниця» купуватиме тепловози ТЕ33А по ціні $4,5-5 млн/од. Хоча  в 2010-2015 роках «General Electric» продавало ці ж локомотиви казахській та індійській залізниці вдвічі дешевше – по $2,2-2,5 млн/од.

Крім того, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с.  за середньою ціною $3,7 млн. Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю 4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України.

Крім того залишається невідомою вартість обслуговування нових локомотив. І нічого невідомо про гарантії американської компанії щодо локалізації виробництва локомотивів в Україні.

В свою чергу видання «Економічна правда» оприлюднило листа «Укрексімбанку» на адресу віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100% передплату за 30 локомотивів «в сумі не більше $140,4 млн». В листі банк попросив сприяти усунення (послабленню) регуляторних обмежень Нацбанку для проведення розрахунків за угодою.

Нагадаємо, влітку 2017 року за результатами зустрічі президента Петра Порошенка та президента СЩА Дональда Трампа була укладена угода про закупівлю ПАТ «Центренерго» антрацитного вугілля у іншої пенсільванської компанії – «XCoal Energy and Resources». Тоді на «Центренерго» заявили, що перша партія в 700 тис тонн американського антрациту коштувала Україні $113 за тон. Перед підписанням угоди з американцями «Центренерго» відмінило закупівлю вугілля у грузинської «Сакнахшірі» по $97/т.

На початку цього року в.о. гендиректора «Центренерго» Олег Коземко заявив «Reuters», що середня ціна в залежності від якості американського вугілля склала $100/т, а на кінець 2017-го було поставлено лише 410 тис т. За даними агентства, угода про постачання антрациту була політично доцільна для Трампа, який під час виборів фокусувався на виборцях Пенсільванії, де нині спостерігається спад виробництва. Вона також дозволила українській владі показати свою користь для Білого дома.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Монопольний кунштюк Яценюка
27 Лютого 2018

Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань
24 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.02.2018

Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

Донецьк «Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

Київ Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві

Київщина Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів

26.02.2018

Дніпро Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Київ Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Харків Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Миколаїв Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

І-Франк Поліція Франківська орендує стару «Ниву» у родича поліцейського, який представляє поліцію в закупівлях

25.02.2018

Дніпро Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Дніпро Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

Черкаси На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Одеса Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Харків Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

24.02.2018

Донецьк Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ