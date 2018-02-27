Монопольний кунштюк Яценюка

Арсеній Яценюк за два роки після Майдану багато зробив, аби обвалити рейтинг «Народного фронту», не злізаючи з урядового кешфлоу. Одним з елементів становлення Кабінету міністрів стала інституалізація права урядовців забивати з прибором на думки інших органів влади, що експертно розбираються в окремих питаннях. Мова йде про прийняття актів Кабінет міністрів, а саме про стадію, яка називається погодження.

Кабінет міністрів по суті своїй є зібранням компетентних у своїх галузях чиновників. Коли вони приймають щось, що виходить за межі їхньої компетенції – мають завіряти у колег, що спеціалізуються саме на певних тонкощах, аби не наробити лиха непродуманим актом. Наприклад, рішення про підняття зарплати військовослужбовцям треба погодити не тільки з міністром оборони, але й з міністром фінансів. А то фінанси можна враз опустити до голодних романсів.

Відтак в Регламенті Кабміну є глава 3 «Погодження і консультації», у якій виписана «Процедура погодження». І звучав пункт 3 параграфу 37 раніше так:

«3. Свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів керівник заінтересованого органу доводить до відома розробника шляхом надсилання листа, до якого в разі відсутності зауважень додається завізований ним проект акта. Позиція керівника заінтересованого органу може бути доведена до відома розробника через уповноважену ним особу шляхом надсилання листа за підписом такої особи».

Але Арсеній Яценюк ледве очоливши Кабмін після Майдану 12 березня 2014 року змінив цей пункт на таке формулювання:

«3. Свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів керівник заінтересованого органу доводить до відома розробника шляхом надсилання листа, до якого додається завізований ним проект акта, а також зауваження в разі їх наявності. У разі наявності зауважень проект візується із зауваженнями».

Різниця помітна неозброєним оком. Якщо раніше уряд дозволяв керівникам відомств мати будь-яку думку стосовно проекту, то Яценюк дозволив лише дві – мовчки погодити, або завізувати з зауваженнями. Варіант «не погоджую» Яценюк злив. Візуй, або візуй. Все рівно приймуть без твоєї думки.

У свою чергу візування з зауваженнями означає, що розробник проекту може банально не врахувати ці зауваження і передати свій витвір на розгляд Кабміну, де як ми вже говорили, сидять експерти в своїх галузях, які не розуміються в інших. Тому мотивів прийняття/неприйняття різних актів завжди один – політична доцільність. Експертна думка – може ігноруватись. А це і є той самий крок вищого органу чиновницької влади на шляху до деградації в популістичну рукодупість та корупційний монополізм.

Блог від: Юрій Ніколов

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