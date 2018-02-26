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Поліція Франківська орендує стару «Ниву» у родича поліцейського, який представляє поліцію в закупівлях

26 Лютого 2018

У 2018 році Управління поліції охорони в Івано-Франківській області витратить 192 тис грн. на оренду трьох автомобілів. Про це повідомляє Dozorro.

Всі три автомобілі – старенькі ВАЗи 2121 («Ниви»), за кожен з яких Управління поліції охорони виплачує їхнім власникам по 6 тис грн. щомісяця.

Поліція охорони орендує у Оксани Токар ВАЗ 2121 1982 року випуску, у Віктора Кур’яти ВАЗ 2121 1993 р.в. і у Григорія Паркулаби таку ж автівку 1989 р.в.

Григорій Паркулаб, який як орендодавець за рік отримає 72 тис грн., був прописаний в одній квартирі разом з Паркулабом Андрієм Григоровичем та Паркулабом Ігорем Григоровичем.

Ігор Паркулаб працює начальником Калуського міжрайонного відділення УПО в Івано-Франківській області і неодноразово представляв облУправлінні поліції охорони в закупівлях.

В Управлінні поліції охорони пояснили, що вони користуються старими ВАЗами, оскільки частина об’єктів охорони знаходиться у гірській місцевості, відповідно, є вимога використовувати саме такі авто.

У Dozorro звернули увагу, що тридцятирічні ВАЗи коштують порівняно недорого. Ціни стартують від $800-900. Найбільше оголошень зустрічається з вартістю автомобіля $1500-3000. «Тобто замість того, щоб орендувати машини у приватних осіб і щомісяця сплачувати 18 тис грн., Управління поліції охорони могло б придбати за ці кошти три такі автомобілі», – написало Dozorro.

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