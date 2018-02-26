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Держвиконавиця подала пусту декларацію без дорогих авто чоловіка та квартири на Печерську

26 Лютого 2018

Державний виконавець Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Юлія Синельник не вказала в своїй декларації два дорогих авто чоловіка та записану на нього квартиру в центрі столиці – в ЖК «Ново печерські липки.

Про це пише Антон Столяров для проекту «Декларації».

Синельник подала абсолютно порожню декларацію за 2016 рік. З членів родини вона вказала лише двох неповнолітніх синів – Максима та Владислава. Проте в 2014 році вона була прописана разом з чоловіком – Андрієм Синельником. Інформації про розлучення подружжя у судовому реєстрі відсутня

Згідно відкритого реєстру МВС, Андрій Синельник володіє автомобілями  BMW X3 2012 і Mercedes-Benz S 600 2008 р. в. Згідно сайтів продажу вживаних автомобілів, на даний час їхня сукупна вартість може становити близько $50-60 тис.

ЖК Новопечерські липки

Також у грудні 2014 року Андрій Синельник придбав машиномісце та 114-метрову квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські Липки», по вулиці Михайла Драгомирова, 16. На даний ціни від забудовника на подібні квартири у цьому житловому комплексі стартують від 7,2 млн грн.

Згідно даних із Єдиного реєстру юридичних осіб та системи «YouControl», ні Андрій Синельник, ані його родичі ніколи не займалися бізнесом.

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