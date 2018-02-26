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Апеляція допустила НАБУ і САП до справи по відкараськування Насірова від своїх обов’язків

26 Лютого 2018

Київський апеляційний адмінсуд відмовив представнику Романа Насірова, який вимагав закрити апеляційні провадження за скаргами НАБУ, САП і «Укргазвидобування» на рішення Окружного адмінсуду Києва, яке фактично дає можливість Насірову перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій.

13 лютого судді КААС Пилипенко О.Є., Глущенко Я.Б. та Шелест С.Б.) дійшли висновку, що рішення Окружного адмінсуду щодо встановлення повноважень екс-керівника ДФС Романа Насірова та законність їх використання працівниками ДФС безпосередньо вплине на інтереси та обов’язки сторони обвинувачення в частині доведення вини обвинуваченого.

Суд дослідив у чому обвинувачується Насіров і які саме повноваження, за даними НАБУ і САП, використовувались керівником ДФС при прийнятті необґрунтованих рішень. І встановив, що ці повноваження співпадають із предметом позову у даній справі в адміністративному суді.

З огляду на це КААС відмовив представнику Насірова, який просив закрити апеляційне провадження за скаргами САП та НАБУ.

Також КААС назвав необґрунтованим аналогічне клопотання представника Насірова стосовно скарги «Укргазвидобування». Суд вказав, що предметом розгляду кримінальної справи НАБУ є визначення обсягу компетенції керівника ДФС Насірова при прийнятті ним рішень про розстрочення грошових зобов’язань та податкового боргу за договорами про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а тому прийняте рішення безпосередньо буде впливати на права та обов’язки «УГВ» як сторони у договорах про спільну діяльність.

Як наголосив у судовому засіданні представник «УГВ», внаслідок наданих вказаним фірмам розстрочень постійно зростала сума податкового боргу, а також відсотків за користування цим розстроченням.

«У зв’язку з цим податковими органами були подані позови про стягнення з ПАТ «Укргазвидобування» боргу. З нас було стягнуто цей податковий борг, у зв’язку з чим ми звернулися з цивільним позовом у кримінальному провадженні (НАБУ – ред.)», – зазначив він.

Представниця ДФС жодним чином не заперечувала проти заявлених клопотань представника Насірова, і все залишала на розсуд суду.

Наступне засідання у КААС призначено на 6 березня.

Нагадаємо, 23 листопада трійка суддів Окружного адмінсуду Києва (головуючий – Євгеній Аблов, судді – Павло Григоровича, Ігор Смолій) повністю задовольнила позов на той час відстороненого глави ДФС Романа Насірова (звільнений з цієї посади 31.01.2018), у якому просив суд роз’яснити наявність чи відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу.

Фактично дане рішення Окружного адмінсуду Києва перекладає відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка з голови ДФС на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Зауважимо, що позов Насірова до ДФС в Окружному адмінсуді потрапив до трійки суддів під головуванням Аблова із порушенням, про що свідчить звіт про авторозподіл.

Як відомо, НАБУ і САП зібрали докази і обвинувачують Насірова саме у зловживанні повноваженнями, які були предметом розгляду Окружного адмінсуду. НАБУ і САП намагалися долучитися до розгляду позова Насірова, однак трійка під головуванням Аблова відмовила.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Так, слідство вважає, що Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до держбюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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