Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

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Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 14 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ «Г.Р.П. АСМУ» послуги з транспортування померлих громадян у Дніпрі до КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи (СМЕ) «ДОР» за 1,04 млн грн. Про це написав Максим Шевелєв у «БюроUA».

У торгах брали участь підконтрольне замовнику КП «Ритуальна служба» та ТОВ «Г.Р.П.АСМУ». Пропозиція комунальників була вищою і склала 1,09 млн грн. Ні один, ні другий учасник, ні разу не скинули ціну під час аукціону.

Засновником «Г.Р.П.АСМУ» є Наталія Калюх, керівником – Наталя Набієва. Підприємство створене у травні 2017 року. Вже через півтора місяці фірма отримала свій перший підряд від Департаменту на перевезення померлих до Бюро СМЕ.

Раніше у Дніпрі діяла фірма сі схожою назвою – ТОВ «ГРП АСМУ». З 2013 року вона була незмінним переможцем тендерів на перевезення померлих до дніпровського Бюро СМЕ.

У 2016 році Бюро СМЕ викликала інтерес у прокуратури, яка встановила, що у 2013-2016 рр. посадовці Бюро діяли у змові з посадовими особами «ГРП АСМУ», ПП «КОП і Н» та керівниками громадської організації «Асоціація судових медиків України», що призвело до розтрати коштів  територіальної громади. Прокуратура підозрювала наявність конфлікту інтересів у директора Дніпропетровського обласного бюро СМЕ» Валерія Войченка.

Засновниками «ГРП АСМУ» є ПП «КОП і Н» та Асоціація судових медиків України. Засновником «КОП і Н» є син Валерія Войченка Тимур Войченко. І сам же директор Бюро є керівником іншого засновника «ГРП АСМУ» – Асоціації судових медиків України.

Видання припускає, що саме після прокурорського розслідування було вирішено створити «Г.Р.П.АСМУ», яка відрізняється від «ГРП АСМУ» лише кодом ЄДРПОУ.

Тимур Войченко продовжує бути засновником «ГРП АСМУ» та «КОП і Н». Останньою фірмою керує Наталя Набієва – та сама, яка є директором у нового фаворита Департаменту на тендерах щодо перевезення померлих «Г.Р.П.АСМУ». Причому «ГРП АСМУ», «Г.Р.П.АСМУ», «КОМ і Н» і саме Бюро СМЕ зареєстровані за однією адресою – пл. Соборна, 14 в Дніпрі.

Спільними у  «ГРП АСМУ» та «Г.Р.П.АСМУ» виявилися і водії, які перевозитимуть померлих автомобілем Volkswagen T5 Kasten. Цю автівку приватники орендують у Бюро СМЕ, і платитимуть за неї 22 тис грн. на рік, або 1,8 тис грн. на місяць.

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