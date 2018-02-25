На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

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Комунальне підприємство «Соснівська служба утримання будинків» Черкаської міськради 22 лютого уклало угоду ТОВ  «Промбуд індустрія» на прибирання  прибудинкових територій житлових будинків в Черкасах, вартість послуг – 7,91 млн грн.

Про це пише видання «Інфоміст».

«Промбуд індустрія» виграло аукціон з замовлення цих послуг ще 1 лютого, де його єдиним конкурентом з дорожчою послугою було БТК «Лад». Договір розрахований до кінця року і передбачає прибирання в Соснівському районі Черкас, де працює комунальне підприємство-замовник.

Таким чином у 2018 році один квадратний метр прибирання та підмітання коштуватиме 9 грн, в той час, як минулоріч – 6,3 грн.

Директором «Промбуд індустрії» є Євгеній Щербина – помічник депутата Черкаської міськради  Юрія Тренкіна, який входить до ВО «Батьківщина». Соснівську СУБ очолює ще один «батьківщинівець» Роман Моторний (крім того, мер Черкас Анатолій Бондаренко очолює  обласну організацію «Батьківщини» – «НГ»).

У тендерній документації зазначається, що товариство планує залучити субпідрядниками підприємців із Чигиринського району Олександра Капшитара та Юрія Кулинича. Олександр Капшитар із села Іванівка дебютував в Черкасах в якості підрядника влітку цього року. Він отримав 2 млн грн на встановлення зупинок в обласному центрі. Про діяльність Кулинича нічого невідомо, для  офіційного зв’язку він залишив телефон самого Щербини.  Обидва підприємці зареєструвалися як ФОПи в один день – 4 січня 2017 року.

За всього лиш два роки свого існування товариство «Промбуд індустрія» виграло в Черкасах тендерів на 24 млн грн. Саме ця фірма виграла тендер на аналогічні послуги в минулому році на суму в 5,95 млн грн, випередивши на торгах все той же БТК «Лад».

За даними видання «Кропива», «Промбуд Індустрія» фігурує у двох кримінальних провадженнях щодо привласнення коштів та несплаті податків в особливо великих розмірах. Зокрема,  слідство встановило, що у 2016-2017 роках «Промбуд Індустрія» перерахувало «Хлібний дім-Україна» понад 12 млн грн. за нетипову для своєї діяльності продукцію – свином’ясну та курячом’ясну продукцію. Тому поліція підозрює, що проведені операції з ТОВ «Хлібний дім-Україна» мають ознаки фіктивності, а попередньо встановлена сума несплачених податків складає 3,9 млн грн.

ЗМІ пов’язували «Хлібний дім – Україна» з уже згаданим депутатом Черкаської міськради Юрієм Тренкіним, цей зв’язок підтверджував і він сам.

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