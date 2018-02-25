НОВИНИ

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Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

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Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

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Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

25 Лютого 2018

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» 25 січня уклало три угоди з ТОВ «Бристоль-Авто» про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 4,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 лютого мали поставити три мікроавтобуси: один Ford Transit V363 за 1,49 млн грн., один Ford Transit V363 за 1,39 млн грн. та один Ford Transit Custom V362 за 1,33 млн грн.

Детальні характеристики автівок невідомі, бо замовник не оприлюднив договори.

У салонах Ford Transit V363 продають за цінами від 844 тис грн. до 1,45 млн грн.

Дніпровська фірма «Бристоль-Авто» належить Олександру Філоненку і Галині Кухтіній.

У 2017 році вона вже продала «Південному» три мікроавтобуси Ford Transit V363 з невідомими характеристиками за 2,90 млн грн.

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.02.2018

Дніпро Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Дніпро Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

Черкаси На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Одеса Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Харків Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

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23.02.2018

Донецьк «Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

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