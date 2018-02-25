Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» 25 січня уклало три угоди з ТОВ «Бристоль-Авто» про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 4,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 лютого мали поставити три мікроавтобуси: один Ford Transit V363 за 1,49 млн грн., один Ford Transit V363 за 1,39 млн грн. та один Ford Transit Custom V362 за 1,33 млн грн.

Детальні характеристики автівок невідомі, бо замовник не оприлюднив договори.

У салонах Ford Transit V363 продають за цінами від 844 тис грн. до 1,45 млн грн.

Дніпровська фірма «Бристоль-Авто» належить Олександру Філоненку і Галині Кухтіній.

У 2017 році вона вже продала «Південному» три мікроавтобуси Ford Transit V363 з невідомими характеристиками за 2,90 млн грн.

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