НОВИНИ

25.02.2018

Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

10,26 мільярда минулого тижня

24.02.2018

Проектант за півмільйона оцінить наслідки спуску Дніпровського каскаду водосховищ

Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів

23.02.2018

Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона

За «антикорупційним» фондом, який вимагає з бізнесу «благодійні» внески, стоїть оточення нардепа-ляшківця

Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

10,26 мільярда минулого тижня

25 Лютого 2018

Хімія «Київводоканалу», обладнання ЮУАЕС, новий причал в Одесі, риба для зеків.

З 17 по 24 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 23,36 тисяч закупівель на загальну суму 10,26 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,55 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Київській області 485,95 ДП «Київське обласне дорожнє управління» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (міжнародні, національні, регіональні) загального користування у Київській області
2. ПрАТ «АК «Київводоканал» 485,91 ТОВ НВП «Неосинтез» сульфат алюмінію
3. ДП «Первомайськвугілля» 357,00 Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі» Електрична енергія
4. ДП «НАЕК «Енергоатом» 287,11 «ŠKODA JS a.s.» Обладнання для реконструкції крану кругової дії енергоблоків №1 і 2 ВП ЮУАЕС
5. Одеська філія Державного підприємства  «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту) 203,14 ТОВ Підприємство «Маст-Буд» Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями Державного підприємства «Одеській морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса» Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом
6. ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Управління з переробки газу та газового конденсату» 199,99 ПАТ «Українська залізниця» Надання послуг з організації перевезень вантажів
7. ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 146,28 ТОВ «ТД Одескабель» Електророзподільні кабелі
8. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»  Міністерства юстиції 132,24 ТОВ «Емі Он» риба (сардинела, зубатка, камбала) заморожена
9. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 130,00 ПАТ «Українська залізниця» Послуги зі здійснення перевезення вантажів
10. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 123,87 ПАТ «Київобленерго» Енергія електрична

 

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.02.2018

Дніпро Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Дніпро Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

Черкаси На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

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