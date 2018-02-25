10,26 мільярда минулого тижня

Хімія «Київводоканалу», обладнання ЮУАЕС, новий причал в Одесі, риба для зеків.

З 17 по 24 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 23,36 тисяч закупівель на загальну суму 10,26 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,55 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Служба автомобільних доріг у Київській області 485,95 ДП «Київське обласне дорожнє управління» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (міжнародні, національні, регіональні) загального користування у Київській області 2. ПрАТ «АК «Київводоканал» 485,91 ТОВ НВП «Неосинтез» сульфат алюмінію 3. ДП «Первомайськвугілля» 357,00 Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі» Електрична енергія 4. ДП «НАЕК «Енергоатом» 287,11 «ŠKODA JS a.s.» Обладнання для реконструкції крану кругової дії енергоблоків №1 і 2 ВП ЮУАЕС 5. Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту) 203,14 ТОВ Підприємство «Маст-Буд» Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями Державного підприємства «Одеській морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса» Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом 6. ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Управління з переробки газу та газового конденсату» 199,99 ПАТ «Українська залізниця» Надання послуг з організації перевезень вантажів 7. ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 146,28 ТОВ «ТД Одескабель» Електророзподільні кабелі 8. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції 132,24 ТОВ «Емі Он» риба (сардинела, зубатка, камбала) заморожена 9. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 130,00 ПАТ «Українська залізниця» Послуги зі здійснення перевезення вантажів 10. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 123,87 ПАТ «Київобленерго» Енергія електрична

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