10,26 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
25 Лютого 2018
Хімія «Київводоканалу», обладнання ЮУАЕС, новий причал в Одесі, риба для зеків.
З 17 по 24 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 23,36 тисяч закупівель на загальну суму 10,26 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,55 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Київській області
|485,95
|ДП «Київське обласне дорожнє управління»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (міжнародні, національні, регіональні) загального користування у Київській області
|2. ПрАТ «АК «Київводоканал»
|485,91
|ТОВ НВП «Неосинтез»
|сульфат алюмінію
|3. ДП «Первомайськвугілля»
|357,00
|Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі»
|Електрична енергія
|4. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|287,11
|«ŠKODA JS a.s.»
|Обладнання для реконструкції крану кругової дії енергоблоків №1 і 2 ВП ЮУАЕС
|5. Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту)
|203,14
|ТОВ Підприємство «Маст-Буд»
|Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями Державного підприємства «Одеській морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса» Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом
|6. ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Управління з переробки газу та газового конденсату»
|199,99
|ПАТ «Українська залізниця»
|Надання послуг з організації перевезень вантажів
|7. ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»
|146,28
|ТОВ «ТД Одескабель»
|Електророзподільні кабелі
|8. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції
|132,24
|ТОВ «Емі Он»
|риба (сардинела, зубатка, камбала) заморожена
|9. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»
|130,00
|ПАТ «Українська залізниця»
|Послуги зі здійснення перевезення вантажів
|10. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
|123,87
|ПАТ «Київобленерго»
|Енергія електрична
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