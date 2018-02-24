Проектант за півмільйона оцінить наслідки спуску Дніпровського каскаду водосховищ

ПАТ «Укргідроенерго» 24 січня уклало угоду з ПрАТ «Укргідропроект» щодо оцінки наслідків припинення експлуатації Дніпровського каскаду за 697 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про спрацювання водосховищ і ліквідації гідровузлів Дніпровського каскаду.

До червня виконають водоенергетичні та водогосподарські розрахунки, оцінять втрати у боротьбі з повенями та площі затоплення, проаналізують експлуатацію водного шляху, рибне господарство, соціально-екологічні наслідки, можливість використання осушених територій і потребу в родючих ґрунтах для відновлення сільгоспугідь в умовах Дніпровського каскаду та в умовах спрацювання водосховищ.

Аналіз соціально-екологічних наслідків включає:

сучасний екологічний стан Дніпра, в т.ч. радіаційне забруднення водосховищ Дніпровського каскаду;

рекреаційне освоєння прибережних територій і водної акваторії Дніпра;

можливі варіанти усунення наслідків екологічної катастрофи;

варіанти поводження з відходами та будівельним сміттям;

можливе поширення інфекційних захворювань у період спрацювання водосховищ та осушення ділянок ложа водосховищ;

забруднення повітряного басейну від виділення пилу сухих пляжів.

Харківське ПрАТ «Укргідропроект» є правонаступником однойменного ПАТ, а те – однойменного ВАТ, яке веде свою історію від радянського Бюро водних досліджень.

Фірмі замовляли проектні роботи на Дніпровському каскаді ГЕС і ГАЕС. Нею керує Сергій Кривицький, у минулому – заступник директора ДП «НЕК «Укренерго» та заступник міністра палива й енергетики. Пакет у 95% акцій «Укргідропроекту» має харків’янин Саркiс Симов’ян, сім’ї котрого належить ПАТ «Банк «Грант». Ще 3,3% належать Володимиру Мартиросову, а 1,5% – Олександру Попову.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Екологія