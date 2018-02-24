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Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

24 Лютого 2018

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С.Бубки 19 лютого уклало низку договорів щодо поставки продуктів харчування протягом 2018 року загальною вартістю 4,72 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Частину замовлень здійснено в результаті відкритих торгів, частину – через «допороги». Загалом укладено 36 договорів на поставку продуктів згідно із заявками замовника, які будуть подаватись постачальникам до 15:00 дня, що передуватиме дню поставки.

Один контракт щодо поставки рафінованої олії вартістю 32 тис. грн отримало ТОВ «Еталон-плюс», решту угод підписали із підприємцями з Бахмута – Людмилою Вовкогон та Олексієм Лемешевським, на сторінках ЄДР яких вказаний спільний мобільний номер – 0502140890. Також відомо, що у них було щонайменше дві спільні прописки – на вулицях Пушкіна та Ціолковського у Бахмуті (детальний перелік замовлених продуктів у таблиці нижче).

Людмила Вовкогон зареєстрована як підприємець від червня 2016 року. На її рахунку 38 підписаних договорів загальною вартістю 2,46 млн грн.

Олексій Лемешевський займається підприємницькою діяльністю з кінця 2007 року.

За даними «Prozorro», Лемешевський приходив на торги із Вовкогон 14 разів. Учасники переважно завантажували свої тендерні пропозиції в один день з інтервалом у 1-30 хв. Також прикріплені учасниками документи переважно названі однаково з різницею у зазначенні прізвища учасника, або ж додаванні однієї літери «В» (Вовкогон) або «Л» (Лемешевський) до назв довідок.

Довідки Лемешевського та Вовкогон схожі структурно та за оформленням, крім того, їхні витяги з ЄДР сформовані в один день, 22 січня, і взяті з менш ніж 10-тихвилинною різницею у часі.

Предмет закупівлі Вартість лоту, грн Вартість за, грн без ПДВ Переможець Конкурент
Мінеральна вода 34 800 5,80 за літр Вовкогон Людмила Григорівна Х
Кава без кофеїну 15 600 127 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Х
Дріжджі 13 320 148 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Х
Сухарі та печиво 79 205 Вафлі – 59,80 за кг

Печиво галетне – 47,80 за кг

Сухарі панірувальні – 25,90 за кг

 Вовкогон Людмила Григорівна Х
Рафінована олія 32 040 32,04 за літр з ПДВ ТОВ «Еталон-плюс» Вовкогон Людмила Григорівна
Ікра рибна червона (лососева) 89 955 1 999 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Х
Твердий сир 358 000 179/кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
М’який сир 149 250 59,70 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Риба 207 855 Хек свіжоморожений – 84,60 за кг

Скумбрія свіжоморожена без голови – 89,50 за кг

 Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Буряк 21 840 7,80 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Морква 29 700 9,90 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Цибуля 29 700 9,90 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Капуста качанна 47 400 7,90 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Огірки 16 560 13,80 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Помідори 16 560 13,80 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Перець овочевий 1 080 9 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Баклажани 1 596 13,30 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Лимони 8 600 43 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Яблука 148 500 19,80 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Банани 142 800 35,70 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Апельсини 65 250 43,50 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Мандарини 18 096 37,70 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Хурма 18 096 37,70 за кг Вовкогон Людмила Григорівна Лемешевський Олексій Анатолійович
Джеми 16 040 40,10 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Сухофрукти 38 400 64 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Родзинки без кісточок 32 000 128 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Томатне пюре 10 925 43,70 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Огірки консервовані 67 095 49,70 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Помідори консервовані 44 730 49,70 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Курятина 1 015 600 Стегно – 71,60 за кг

Філе – 109,60 за кг

 Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Яловичина 894 000 149 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Печінка яловича 40 800 68 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Індичатина 388 800 129,60 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Свинина 329 760 137,40 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Пастеризоване молоко 293 700 26,70 за л Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна
Згущене молоко 7 300 73 за кг Лемешевський Олексій Анатолійович Вовкогон Людмила Григорівна

 

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