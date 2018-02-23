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«Центренерго» за 240 мільйонів замовило оточенню Сольвара супровід вугілля з «Южного» на третину дорожче від ринку

23 Лютого 2018

ПАТ «Центренерго» 12 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Екскомсервіс» про транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля на 240,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума договору розрахована на те, що в лютому-вересні буде вивантажено 1 млн т імпортного вугілля у ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Комісія експедитора складає 5%, а вартість послуг – 240,00 грн., або $8,87 за тонну.

У листопаді 2017 року ТОВ Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка замовила ТОВ «Портінвест Лоджистік» Ріната Ахметова супровід імпортного вугілля в «Южному» по 179,50 грн., або $6,68 за тонну. Це на 33% дешевше від нинішніх торгів «Центренерго».

Також за даними «Наших грошей» ще дешевше коштують аналогічні послуги у «Южному» для самої групи «ДТЕК» Ахметова – $5-6 за тонну.

У червні 2017 року «Центренерго» замовило «Екскомсервісу» аналогічні послуги по 268,68 грн., або $10,32 за тонну. У доларах це на 16% дешевше від нової угоди.

Однак директор «Технови» навесні 2017 року називав значну нижчу ціну перевалки $5,60 за тонну (невідомо, з ПДВ чи без). З урахуванням 20% ПДВ це склало би $6,72 за тонну.

Пропозиція переможця на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним допущеним конкурентом був сам «Морський торговельний порт «Южний».

Натомість ПП «ДП Чиста країна» Валерія Серебряка зі статутним капіталом 1 тис грн. не допустили до аукціону за відсутність копії сторінки договору з портом щодо кількості діб безкоштовного зберігання вантажу на портових складських територіях.

Компанія «Екскомсервіс» із 2011 р. належить Богдану Штонді, котрий раніше працював у ТОВ «Укрзернотранс-К» (оптова торгівля/транспортні послуги). Мажоритарним співзасновником цієї фірми був земляк Штонди – народний депутат від Блоку Петра Порошенка Руслан Сольвар.

У 2004 р. Сольвар вийшов зі складу засновників «Укрзернотранс-К», а власниками лишилися Олексій Мозговий (пізніше помічник Сольвара у парламенті) та Артем Мініч. На останнього в 2004-2008 рр.. була переписана інша компанія Сольвара – ПП «Фреш Лайн» (транспортні послуги). А згодом на Мініча певний час була записана фірма «Метрудтранс», яка тільки за дев’ять місяців 2016 р. отримала від 44 лісгоспів підряди на 117 млн грн. на перевезення деревини. Прокуратура підозрює посадовців двох лісгоспів Чернівецької області у зловживанні службовим становищем та нанесенні шкоди державним інтересам, причому справа пов’язана з «Метрудтрансом».

Також Мініч є родичем Сольвара по лінії колишньої дружини – сестра останньої, Валентина, в дівоцтві Лучко, пізніше взяла прізвище Мініч.

Із травня 2016 року «Центренерго» уклало угод з «Екскомсервісом» на 1,03 млрд грн.

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