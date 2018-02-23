Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

Урядові субвенції на розвиток Харківської області чітко показали неформальні союзи в українській політиці.

Нардепи від «Опозиційного блоку», що були обрані в Харківській області, майже не отримали субвенцій уряду на розвиток території. На відміну від депутатів «Відродження», які не тільки добилися фінансування, але близькі до них фірми змогли отримати підряди.

Округ Кацуби (№ 175) – 25,91 млн грн.

В окрузі нардепа Володимра Кацуби з фракції «Віжродженння» 11,20 млн грн. субвенції направили на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на мікрорайоні «Нобіль» в смт Пісочин під Харковом. Тендер на цей об’єкт провели ще у 2016 році. Тоді вартість будівництва визначили у сумі 16,8 млн. грн., а наступного року додали ще і загальна сума всіх договір склала 24,24 млн. грн. Підрядником було ТОВ «Строй інжінірінг девелопмент».

На момент створення фірми в 2006 році до складу її засновників входив Євген Савін. В 2010 році його призначили заступником голови Харківської ОДА, де він працював до 2014 року. Його частку в компанії було перереєстровано на Вікторію Савіну. В 2011 році фірму перереєстрували на Петра Журбу.

Але головний піар від будівництва цього ФОК отримала губернатор Харківської області Юлія Світлична, яка його відкривала.

Інший підряд на капітальний ремонт дитячого садка (1.79 млн. грн. – субвенції у 2017 році) по пров. Корсіковському, 19, в м. Дергачі отримало ТОВ «БК «Укртехносфера». Засновниками фірми є Юрій і Віктор Мица. Це підприємство було спіймане на зговорі на тендері щодо капітального ремонту будівлі Валківського районного суду.

Ще 1,4 млн грн. субвенцій було виділено Проходівській сільраді на будівництво дороги. Підрядником стало ТОВ «СК «Олімпбуд» Олега Звягінцева. Але інформація про цю закупівлю відсутня у системі «Прозорро».

На реконструкцію двох спортмайданчиків на території шкіл Дергачівського району отримало було виділено 1,5 млн грн.,я кі отримало ТОВ «Спортивна компанія «Люксон Спорт». Фірма записана на Олександра Удовенка, який мешкає у гуртожитку.

Ще 737 тис. грн. на ремонт двох шкіл отримав ФОП Молдавський Михайло Олександрович. Бізнес-партнером останнього у ПСП «Благодать» є Олег Кияшко, який має спільний бізнес з родиною голови Дергачівської РДА Костянтина Жидкова.

Округ Шенцева (№ 176) – 0 грн.

В постановах уряду про виділення субвенцій на розвиток регіонів відсутня інформація про кошти на округ нардепа Дмитра Шенцева («Опозиційний блок»).

Округ Остапчука (№ 177) – 27,56 млн. грн.

Найбільше коштів в окрузі екс-начальника ДП «Південна залізниця», нардепа Віктора Остапчука («Відродження») – понад 8 млн. грн., мало піти на купівлю технологічного комплексу для переробки відходів, але торги зірвалися.

Ще 3 млн грн. виділили на капітальний ремонт ділянки автошляху (від ВПУ №27 до знаку с. Новоосинове) в смт Ківшарівка. Переможцем торгів стало ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Куп’янськ». Ця ж фірма отримала ще 1,35 млн. грн. на капітальний ремонт системи опалення Куп’янської ЗОШ № 1. Засновниками «Керуюча компанія «Коменерго-Куп’янськ» є корпорація «Коменерго» (1%) та ТОВ «Фінансовий експерт» (99%). Бенефіціаром вказаний Ігор Дрижирук. Хоча «Фінансовий експерт» записане на Ганну та Леоніда Бредіхіна. Останній нещодавно шукав роботу

Ще 2,2 млн грн субсидій на технічне переоснащення теплових мереж від котельні на пл. Залізничників (Радянська) по вул. Сонячній (Кірова) у смт. Куп’янськ-Вузловий

отримало ТОВ «Техекс-газ». Ця фірма » належить Юзефу Броневському та Дмитру Усатенко. Броневський раніше він був радником Анатолія Близнюка, коли той займав посаду міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ. Потім Броневський балотувався до Харківської міськради за списком партії «Солідарність», першим номером якої тоді був голова АП Ігор Райнін.

ТОВ «Ремстройсинтез» Ігора Потоцького отримало на ремонт районної лікарні 1,43 млн грн.

Ця фірма була підрядником під час ремонту котельної у Куп’янському районі, яка вибухнула відразу після ремонту.

Три угоди за допороговими закупівлями на загальну суму понад 4,2 млн. грн. отримало ТОВ «Енерджигруп». Ця фірма записана на Максима Десяткова. Телефон цієї фірми 0577668109 співпадає з телефоном ТОВ «Укрземтранс». Остання займається залізничними перевозками. Ще близько 600 тис. грн. на ремонт двох шкіл у Ізюмському районі отримало ТОВ «Колорит-Строй», яка була фігурантом кримінального провадження.

Округ Дмитра Добкіна (№ 178) – 5 млн грн.

Кабмін в рамках субвенцій на розвиток окремих територій профінансував лише один об’єкт на території округу Дмитра Добкіна ( «Опозиційний Блок»). Сума субвенції склала 5 млн грн., але договір з ПП «Укр Еко Буд» уклали на 4,5 млн. грн. За ці гроші фірма повинна провести капітальний ремонт будинку культури в Балаклеї. Але сторінка самого ДК не містить жодної інформації щодо проведеного ремонту.

На даний час«Укр. Еко Буд» знаходиться у стадії припинення, раніше фірма була записана на Артема Вірмаскіна. Він є сином Вячеслава Вірмаскіна, який балотувався до Ізюмської міськради від партії «Відродження». Першим номером того списку був нардеп Остачук. На окрузі Остапчука ця фірма отримала невеличкий підряд на заміну вікон у школі.

Округ Гіршфельда (№ 179) – 41,036 млн. грн.

В окрузі нардепа Анатолія Гіршфельда («Воля народу») найбільша сума – – понад 5 млн грн., була направлена на реконструкцію будівлі Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи «Юність». Тендер на загальну суму 19,27 млн. грн. виграло ТОВ «Лозовабудмеханізація». Ще 2,7 млн. грн. депутатських коштів ця фірма отримала на ремонт Палацу культури у Лозовій.

Фірма записана на Дмитра Бігуна та Олександра Мощонського. Вони разом входили до керівного складу ПАТ «ЛАРЗ» разом з представниками «ЛКМЗ» нардепа Гіршфельда.

Ще 3,6 млн. грн. субвенції направили на будівництво спортивного комплексу в парку «Перемога». Аукціон виграв ФОП Зрякін Юрій Львович.

Фірма «Істок» у формі ТОВ виграла аукціон на капремонт палацу культури у Лозовій. На ці роботи направили 2,2 млн. грн. субвенції. Власником фірми «Істок» сьогодні є Олександр Мироненко. Раніше засновником підприємства був Володимир Денисенко, перший заступник мера м.Лозова. Теперішній власник компанії Олександр Мироненко також відомий як партнер по ТОВ «Лозова-Інжиніринг» Дар’ї Степанової, доньки колишнього міського голови Лозової Сергія Степанова, пізніше Степанова вийшла зі складу засновників.

ТОВ «Екобілдінг» виграло тендер на ремонт Вовківського сільського Будинку культури вартістю 4,6 млн. грн., з яких 2,6 млн. грн. – субвенція. Також ремонтували ДНЗ у Медведівці (650 тис грн.) та Кегічівську центральну районну бібліотеку (310 тис грн.). Цю фірму нещодавно перереєстрували у Краматорську, засновниками стали мешканці цього міста Володимир Ільченко та Олексій Пилаєв. До цього фірма була записана на харків’янина Георгія Квасцинера. Він був відомий як штукатур фірми «Корпорація Добробуд», що погоріла на харківських підрядах після публікації матеріалу «Наших Грошей».

Також у Вовківці підряд на будівництво спортмайданчику вартістю 1,25 млн. грн. віддали ТОВ «Спортивна Компанія «Люксон Спорт». Всього по округу Гіршфельда на ремонт спортмайданчиків ця фірма отримала 5 млн. грн.

З фірмою «ТрестУкргазКомунБуд» було укладено п’ять договорів на реконструкцію системи газопостачання у с. Єлизаветівка на загальну суму понад 2 млн грн. Засновники фірми – Валентина Погорєлова та Джавад Ахмедов.

Ще один майданчик у с. Слобожанське мав побудувати ФОП Бронніков Валерій Юрійович. Він зареєструвався лише влітку 2017 року відразу почав будувати майданчики по всій Україні.

А ось на спортмайданчик у Сахновщині гроші (920 тис грн.) отримав ФОП з Дніпра – Авєтік Оганесян.

ТОВ «Продінвест» отримало 2 млн. грн. на капітальний ремонт будівлі Будинку культури Мажарської сільради Кегічівського району. Засновниками фірми є Олександр Чекотило та Марина Тарасова. «Продінвест» є засновником фірми ТОВ «Володар-Кегічівка», що постачає теплову енергію бюджетним організаціям району.

Близько мільйона на будівництво водопровідної мережі по селу Забарине отримало ТОВ «ВБП «Блеск».

У смт Орілька Лозівського району проводиться реконструкція системи водопостачання вартістю 13,17 млн. грн. Минулого року на цей об’єкт направили 900 тис грн. субвенції. Підрядник – ТОВ «Аквадіа» полтавчан Олега Купрія та Олександра Самарського. Роботи були продовжені на 2018 рік.

У цьому ж селі підряд на заміну вікон отримало ТОВ «Горизонт-Проект-Плюс». Вартість угоди склала 180 тис грн. Одним з засновників цієї фірми є Тарас Шевченко – син заступника голови Лозівської РДА.

Округ Біловола (№ 180) – 27,03 млн. грн.

Значна сума коштів, виділених на округ ще одного нардепа з «Відродження» – Олександра Біловола, була не освоєна. Основним об’єктом тут стало закінчення будівництва загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Губарівка. Підряд на 11,3 млн. грн. отримало ТОВ «Індіго-Груп». З цих грошей 9,00 млн грн. були заплановані в рамках державних субвенцій. Фірмою керує Олександр Кондаков, а засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха. Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Ця фірма була головним підрядником під час відновлення Балаклії, де запам’яталася завищеними цінами та неякісними роботами.

Також в цьому окрузі виділили 5 млн грн. на реконструкцію будинку культури у Старому Мерчику, але тендер на ці роботи проведений не був. Підготовлена лише проектна документація.

Понад 5 млн. грн. державних субвенцій виділили реконструкцію будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Золочівська дитяча музична школа». Переможцем торгів стало ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд». Засновниками фірми виявилися мешканці окупованих територій – Сергій Осипчук з Донецька та Олександр Подгорний з Луганська.

3 млн. грн. виділили на капітальний ремонт огороджувальних конструкцій Ново-Іванівського будинку культури Коломацького району, але станом на 4 грудня 2017 року субвенція освоєна не була. Інформації щодо проведення торгів на сайті «Прозорро» немає.

У Нововодолазькому районі державні кошти поділили між собою дві фірми – ТОВ «Альянс-Н» (3 млн. грн.), та ТОВ «Харківбудмонтаж-А».

ТОВ «Альянс-Н» належить Михайлу Новікову – екс-депутату Харківської райради від Партії регіонів.

ТОВ «Харківбудмонтаж-А» раніше було записане на депутата облради від фракції «Відродження» Армаіса Оганесяна. Зараз він переписав фірму на мешканку окупованої Макіївки – Ларису Кобець.

Округ Мураєва (№ 181) – 19,3 млн. грн.

Євген Мураєв («Опозиційний блок») попав у ситуацію, схожу на його колег по фракції Шенцева і Добкіна. Гроші, які зайшли на цей округ – пішли на новостворену ОТГ Рога нью, і до цих коштів Мураєв ніякого відношення не мав. Напередодні виборів до ОТГ очільник громади Федір Шевченко став членом президентської «Солідарності». Тож саме з цим можна пов’язати виділені кошти. Варто відзначити, що інформації, щодо використання цих коштів у системі «Прозорро» немає.

Топ-10 замовлень в Харківській області з використанням урядової субвенції

№ Виконавець Об’єкт Субвенція (млн. грн.) Загальний кошторис (млн. грн) Примітки 1 ТОВ «Строй інжінірінг девелопмент» Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на мікрорайоні “Мобіль” в смт Пісочин 11.2 млн. грн. 24,24 млн. грн. На момент створення фірми «Строй Інжінірінг Девелопмент» в 2006 році до складу її засновників входив Євген Савін. В 2010 році його призначили заступником голови Харківської ОДА, де він працював до 2014 року 2 ТОВ «Індіго-Груп» Закінчення будівництва загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Губарівка 9 млн. грн. 11,3 млн. грн. Харківською фірмою «Індіго груп» керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха. Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка 3 ТОВ «Лозовабудмеханізація» Реконструкцію будівлі Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» та палацу культури 7,7 млн. грн. 19,27 млн. грн. Засновники: Дмитро Бігун та Олександр Мощонський – бізнес-партнери людей зі структури УПЕК Гіршфельда 4 ТОВ «Спортивна компанія «Люксон Спорт» Будівництво спортмайданчиків по області 6,5 млн. грн. 6,5 млн. грн. Фірма записана на Олександра Удовенка, який мешкає у гуртожитку 5 ПП «Укр Еко Буд» Капітальний ремонт будинку культури по вул.Стадіонна, 31 у м. Балаклія 4,58 млн. грн. 4,58 млн. грн. ПП «УКР ЕКО БУД» у стадії припинення. Створена компанія була 2017 році та записана на Артема Вірмаскіна. Він є сином Вячеслава Вірмаскіна, який балотувався до Ізюмської міськради від партії «Відродження». Першим номером того списку був нардеп Остачук. 6 ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд» Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території 4,47 млн. грн. 4,47 млн. грн. Засновниками фірми виявилися мешканці окупованих територій – Сергій Осипчук з Донецька та Олександр Подгорний з Луганська 7 ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Куп’янськ» Капітальний ремонт ділянки автошляху (від ВПУ №27 до знаку с. Новоосинове) в смт Ківшарівка Капітальний ремонт системи опалення Куп’янської ЗОШ № 1 4,35 млн. грн. 5 млн. грн. Засновниками ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Куп’янськ» є корпорація «Коменерго» (1%) та ТОВ «Фінансовий експерт» (99%). Бенефіціаром вказаний Ігор Дрижирук. Хоча «Фінансовий експерт» записане на Ганну та Леоніда Бредіхіна. 8 ТОВ «Енерджигруп» Капітальний ремонт об’єктів електропостачання м. Куп’янськ (колишнього ВАТ “Цукрокомбінат”) 4,2 млн. грн 4,2 млн. грн. Ця фірма записана на Максима Десяткова. Телефон цієї фірми 0577668109 співпадає з телефоном ТОВ «Укрземтранс». Остання займається залізничними перевозками. 9 ТОВ «Екобілдінг» Ремонт Вовківського сільського Будинку культури вартістю та двох ДНЗ 3,56 млн. грн. 5,56 млн.. грн. Цю фірму нещодавно перереєстрували у Краматорську. Крім того, засновниками стали мешканці цього міста Володимир Ільченко та Олексій Пилаєв. До цього фірма була записана на харків’янина Георгія Квасцинера. Він був відомий, як штукатур фірми «Корпорація Добробуд», що погоріла на харківських підрядах після публікації матеріалу «Наших Грошей» 10 ТОВ «Альянс-Н» Заміна вікон та ремонтні роботи у Сахновщанському районі. 5 об’єктів. 3 млн. грн. 3 млн. грн.. ТОВ «Альянс-Н» належить Михайлу Новікову – екс-депутату Харківської райради від Партії регіонів.

Павло Новик, для «Наших грошей»

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