«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

ДП «Первомайськвугілля» 19 лютого за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Ерлайт» гумових конвеєрних стрічок на 78,94 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 25450 погонних метрів гумотканинної стрічки виробництва АТ «Курская фабрика технических тканей» (м. Курськ, РФ) наступних типів:

ШР-1000-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – по 3772 грн/м.п. (тут і далі ціни з ПДВ)

ШР-1200-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – 4 526,40 грн/м.п.

ШР-800-800-4-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 189,60 грн/м.п.

ШР-1000-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 955,50 грн/м.п.

ШР-1200-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 3 546,60 грн/м.п.

2,2-1400-5 –ТК-200-2-5-2-Б-РБ ДОСТ 20-85 – 3 600 грн/м.п.

Наприкінці грудня 2016 року «Ерлайт» отримало замовлення від «Селидіввугілля» на поставку конвеєрних стрічок, тоді погонний метр стрічок коштував дешевше: першого типу з переліку вище – 2 900 грн (на 23%), третього – 1 657 грн (на 24%) та четвертого – 2 175 грн (на 26%).

Товари мають бути поставлені протягом 20 днів з моменту отримання заявки. При цьому, у договорі сторони прописали умови поставки DDP або CPT, тобто поставка відбуватиметься за рахунок продавця, але у випадку DDP ризики щодо псування товару при перевезенні нестиме продавець, а при CPT – перевізник.

На аукціон прийшли четверо учасників, однак двох з них замовник викинув ще на етапі прекваліфікації. ТОВ «Коларес-Брокерс» надало недійсний сертифікат відповідності товару, а ТОВ «Укрстройнерудкомплект» не завантажило зразок протоколу випробувань.

Таким чином, за лот конкурували ТОВ «Ерлайт» та ТОВ «Альфа НТ», чия конкурсна пропозиція була дорожчою на 1,8%. При цьому, протягом усіх етапів аукціону компанія не робила кроків на пониження цінової заявки, тож перемога дісталась «Ерлайту».

Обидві фірми пропонували стрічки одного виробника, а також принесли схожі структурно довідки. На минулому тендері за участі цих компаній, «Альфа НТ» завантажило дозвіл Держпраці в Київській області, виданий «Ерлайту» на постачання продукції «Курской фабрики технических тканей».

Раніше донецьке, а нині київське ТОВ «Ерлайт» зареєстроване на Романа Ремізова, колишнього депутата Кіровської райради в м. Донецьку від «Партії регіонів». Він же є директором компанії.

Одноосібною власницею та керівником київського ТОВ «Альфа НТ» є Поліна Малько. На початку жовтня минулого року «Наші гроші» повідомляли, що людина з таким ПІБ була представником «Ерлайту» на літній зустрічі підприємців з заступником голови Київської міської держадміністрації Миколою Поворозником.

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