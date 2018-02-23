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«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

23 Лютого 2018

ДП «Первомайськвугілля» 19 лютого за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Ерлайт» гумових конвеєрних стрічок на 78,94 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 25450 погонних метрів гумотканинної стрічки виробництва АТ «Курская фабрика технических тканей» (м. Курськ, РФ) наступних типів:

  • ШР-1000-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – по 3772 грн/м.п. (тут і далі ціни з ПДВ)
  • ШР-1200-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – 4 526,40 грн/м.п.
  • ШР-800-800-4-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 189,60 грн/м.п.
  • ШР-1000-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 955,50 грн/м.п.
  • ШР-1200-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 3 546,60 грн/м.п.
  • 2,2-1400-5 –ТК-200-2-5-2-Б-РБ ДОСТ 20-85 – 3 600 грн/м.п.

Наприкінці грудня 2016 року «Ерлайт» отримало замовлення від «Селидіввугілля» на поставку конвеєрних стрічок, тоді погонний метр стрічок коштував дешевше: першого типу з переліку вище – 2 900 грн (на 23%), третього – 1 657 грн (на 24%) та четвертого – 2 175 грн (на 26%).

Товари мають бути поставлені протягом 20 днів з моменту отримання заявки. При цьому, у договорі сторони прописали умови поставки DDP або CPT, тобто поставка відбуватиметься за рахунок продавця, але у випадку DDP ризики щодо псування товару при перевезенні нестиме продавець, а при CPT – перевізник.

На аукціон прийшли четверо учасників, однак двох з них замовник викинув ще на етапі прекваліфікації. ТОВ «Коларес-Брокерс» надало недійсний сертифікат відповідності товару, а ТОВ «Укрстройнерудкомплект» не завантажило зразок протоколу випробувань.

Таким чином, за лот конкурували ТОВ «Ерлайт» та ТОВ «Альфа НТ», чия конкурсна пропозиція була дорожчою на 1,8%. При цьому, протягом усіх етапів аукціону компанія не робила кроків на пониження цінової заявки, тож перемога дісталась «Ерлайту».

Обидві фірми пропонували стрічки одного виробника, а також принесли схожі структурно довідки. На минулому тендері за участі цих компаній, «Альфа НТ» завантажило дозвіл Держпраці в Київській області, виданий «Ерлайту» на постачання продукції «Курской фабрики технических тканей».

Раніше донецьке, а нині київське ТОВ «Ерлайт» зареєстроване на Романа Ремізова, колишнього депутата Кіровської райради в м. Донецьку від «Партії регіонів». Він же є директором компанії.

Одноосібною власницею та керівником київського ТОВ «Альфа НТ» є Поліна Малько. На початку жовтня минулого року «Наші гроші» повідомляли, що  людина з таким ПІБ була представником «Ерлайту» на літній зустрічі підприємців з заступником голови Київської міської держадміністрації Миколою Поворозником.

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