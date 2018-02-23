Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

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23 Лютого 2018

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 26 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Імекс Мінералс» карбонату кальцію на 29,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 950 т кальцинованої соди марки Б або легкої, вищого або першого ґатунку за ГОСТ 5100-85 по 10 080 грн. за тонну.

Днями ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» купило в іншої фірми кальциновану соду вищого ґатунку по 7 901 грн./т, тобто на чверть дешевше.

У серпні 2017 року ПАТ «Укргазвидобування» купило в іншого постачальника кальциновану соду вищого ґатунку від АТ «Башкирська содова компанія» (Росія) по 6 644 грн./т, що у півтора рази дешевше.

Сам «Іршанський ГЗК» у квітні 2017 року замовляв «Імекс Мінералс» кальциновану соду марки Б вищого або першого сорту на 12% дешевше – по 9 028 грн./т.

Крім того, за даними «Import Genius», 26 грудня 2017 року компанія «Solvay Bulgaria Ead Of Solvay Sodi» (Болгарія) ввезла в Україну кальциновану соду по 6 295 грн./т. Це більше ніж у півтора рази дешевше від нинішнього тендеру.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія – Нова» Олени Бойко, яка керує ТОВ «Світ сталі» Наталії Кирильчук. Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 р. Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Кінцевим бенефіціаром столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться криворожець Віталій Кравченко, який керує нею із травня 2017 р. Раніше засновником був Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом, а зараз у держреєстрі взагалі не зазначено засновника цієї фірми.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила (а до того – заступника Дробота у СхідГЗК), це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена наприкінці 2014 р., коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів ОГХК на 1,60 млрд грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 р. порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс Мінералс».

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